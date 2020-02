„Vy mládnete a je fakt vidět, jak jste spokojená.“ Fanoušci konečně rozluštili tajemství mládí Lucie Bílé

„Lucinko, moc vám to sluší, vy mládnete a je fakt vidět, jak jste spokojená a šťastná a z celého srdce Vám to moc přeju, co zbožňuju, tak jsou Vaše videa společně s vaším přítelem, jste fakt moc krásný pár, tak přirozeně k sobě patříte a to je to nejvíc,“ okomentovala jedna z jejích fanynek.

Její sledující napsali, co by mohlo přispět k takovému zevnějšku.

„Co udělá láska a klid, myslím @luciebila, že v tomhle období vám to nejvíc sluší moc,“ okomentovala sledující.

„Lucinko, láska tě omladila, moc ti to sluší,“ okomentoval ještě jeden odběratel.

„Teda. Vám ten chlap ale svědčí,“ zanechala komentář další její sledující.

Lucie Bílá

Lucie byla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě ve 21 letech. V březnu roku 1995 se jí ve vztahu s producentem a divadelníkem narodil jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen.

Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár spolu stále žije. Nedávno se Radek Filipi stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.