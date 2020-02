„Závidím.“ Lucie Bílá se pochlubila svým dárečkem na svatého Valentýna

Lucie Bílá pod příspěvkem napsala: „Já už Valentýnka mám.“ Ve videu pak ukázala krabičku, do které byl zabalen nejspíše parfém nebo nějaký kosmetický prostředek.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Já už Valentýnka mám...❤️❤️❤️ Публикация от Lucie Bílá (@luciebila) 13 Фев 2020 в 11:23 PST

„Závidím, ale zároveň strašně moc moc přeji,“ okomentovala post jedna ze sledujících.

„Jste skvělá, úžasná. Anděl. Nic víc slovy nelze popsat. Žiju jako vy,“ okomentovala další odběratelka.

Jak vypadá bez make-upu?

Nedávno tato zpěvačka naprosto šokovala Instagram, když publikovala jedno video. V něm totiž uvedla, že se v některých novinách dočetla, že prý „propadla nějakým zkrášlovacím metodám na mobilu“. To ale vyvrátila: „Tak já jsem vám jenom chtěla říct - takhle vypadám a jiné už to nebude. Mám to tak ráda.“

S úsměvem a nadsázkou ještě dodala, že pokud se jejímu mobilu podařilo ji nějak nádherně vyfotit, tak se na něj rozhodně nezlobí. Její sledující byli potěšeni jejím smyslem pro humor a v komentářích jí zanechali hodně pozitivních komentářů.

Rada ženám

Již dříve Lucie Bílá na své stránce na Instagramu dala radu všem ženám. Napsala, aby se ženy nevzdávaly a našly si pana dokonalého, který na ně opravdu někde čeká. Některé z jejích sledujících jí položily otázku.

„Lucinko, moc krásně napsané. Ale co když už mi tikají biologické hodiny? A ten pravý nikde na obzoru,“ napsala jedna z jejích uživatelek.

Další ženy zase zajímalo, jak poznat tu pravou lásku: „Lucinko, tak ráda bych tomu věřila, ale bohužel nevím už, jak se pravá láska pozná. Ale děkuji za krásná slůvka. Mám tě moc ráda.“