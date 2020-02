Smrt Neda Starka byla předpovězena již v pilotní epizodě Hry o trůny

Mrtvý pravlk v pilotní epizodě seriálu Hra o Trůny předpověděl předčasnou smrt Neda Starka na příkaz Joffreye Baratheona. Postava, kterou hrál britský herec Sean Bean ve filmové adaptaci série fantastických románů George R. R. Martina Píseň ledu a ohně, přesto, že je počáteční tvář série, nepřežila po finále 1. sezóny. Jeho šokující smrt však byla během první epizody naznačena v klíčové scéně.

Zatímco Ned byl sťat v románu Hra o trůny, mnozí diváci seriálu nečetli knihy a byli šokováni smrtí. Do té doby byl Ned Stark představován jako hvězda seriálu, dokonce byl v mnoha reklamních kampaních zobrazen sedící na železném trůnu. Zdálo se, že Ned by měl v seriálu zůstat dlouho, ale jisté to nebylo. Jeho smrt se stala přelomem, který doslova nastartoval mechanismus hry o trůny. Při bližším pohledu na scénu s divokými vlky v pilotní sérii však jeho smrt nemusela být překvapením.

V roce 2009, dva roky před premiérou na HBO, získali producenti David Benioff a Daniel Brett Weiss práva na filmovou adaptaci knižní série George Martina. Společně s režisérem Tomem McCarthym natočili pilotní díl pro HBO, který na kanálu nikdy nevyšel, protože ho autoři považovali za příliš nerovný. Poté se vzdali McCarthyových služeb a najali si televizního veterána Timothyho Van Pattena, aby natočil další pilotní díl.

Benioff a Weiss přepsali scénář a pozvali další herce na některé hlavní role. Proto zpočátku Catelyn Starkovou a Daenerys Targaryenovou hrály Jennifer Ehle a Tamzin Merchantová. Rozpočet druhého pilotního dílu se pravděpodobně pohyboval od 5 do 10 milionů dolarů.

Pilotní epizoda Hry o trůny

V pilotní epizodě Hry o trůny Zima se blíží si Ned vzal své tři syny - Robba, Jona a Brana, aby byli svědky popravy dezertéra Noční hlídky. Na cestě zpět do Zimohradu skupina našla mrtvého jelena a pak narazila na pozůstatky divokého vlka. Stvoření ještě mělo v krku kus paroží, což svědčilo o tom, že bylo zabito jelenem. Starci pak najdou šest štěňat divokých vlků, které si vezmou s sebou na hrad, aby každé z Nedových dětí mělo jedno. Skutečné události, které se odehrály, odrážely budoucnost mezi Starky a Baratheony.

Mrtvý jelen symbolizoval Roberta Baratheona, když byl během lovu smrtelně zraněn, a mrtvý divoký vlk měl předpovědět osud Neda. Jelen je symbolem domu Baratheonů, zatímco erb rodu Starků zobrazuje hrozného vlka. Ned byl zabit na příkaz syna Baratheona. V pilotní epizodě byl zabit divoký vlk jelenem a nemohl vychovat své děti. Obě smrti obklopující Neda tvořily zbytek příběhu, protože napětí mezi Starky a Lannistery se stalo hlavní náplní Hry o trůny.