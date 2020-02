„Bomba.“ Uživatelé nemohou rozdýchat úchvatnou fotografii 53leté Lucie Bílé

Třiapadesátiletá Lucie Bílá umí překvapit. A pokaždé, když se tak stane, vyvolá to bouři komentářů, z nichž je většina opravdu pozitivní. Nyní se na jednom ze snímků ukázala v podobě, v jaké hraje v představení Sestra v akci. Na fotografii má na sobě černou paruku a šaty s hlubokým výstřihem.

Soudě dle komentářů byli uživatelé z tohoto představení uneseni a její výkon, stejně jako samotnou fotografii, velmi ocenili.

„Dnes jsme byly s dcerou a moc se nám líbilo. Jste úžasná, Lucinko,“ okomentovala snímek jedna z jejích fanynek.

Stejného názoru byla i další sledující: „Byla jsem ve čtvrtek! Úžasný výkon, paní Lucie. Jste prostě hvězda, děkujeme!“

„Zrovna jedeme z představení a jedním slovem bomba! I můj čtrnáctiletý syn se bavil, byli jste všichni úžasní, děkujeme,“ napsala uživatelka.

Výrok, který pobouřil český internet

Lucie Bílá v minulosti poskytla rozhovor deníku Právo, v němž uvedla, že by si přála „zamčené hranice“. Konkrétně řekla, že by si přála, aby byly hranice zamčené na sto západů.

„Žijeme v nádherné zemi, kterou bych nevyměnila za žádnou na světě. Je naše a neměli bychom se o ni jen tak s někým dělit. Moc bych si přála, aby byly naše hranice zamčené na sto západů. Česko je náš domov, naše hnízdo, naše zázemí,“ prohlásila.

Jejích slov se okamžitě chytil šéf SPD Tomio Okamura, který tento výrok sdílel a dodal, že se slovy Bílé on i jeho hnutí souhlasí.

Lucie Bílá

Lucie byla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě, když mu bylo pouhých 21 let. V březnu roku 1995 se jí ze vztahu s producentem a divadelníkem Petrem Kratochvílem narodil jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících.

V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen. Radek je sice o 17 let mladší než Bílá, ale to pro ně není překážkou. Pár je totiž stále spolu a vypadá zamilovaně. Nedávno se Radek Filipi stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.