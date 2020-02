Hvězda Sebevražedného oddílu Margot Robbie nabídla princi Harrymu a jeho manželce večeři v restauraci

Sama blondýnka také několikrát zažila stěhování, a proto sama ví, že to není úplně tak jednoduché. Margot opustila Austrálii a přestěhovala se do Londýna, ale pak se zase přestěhovala do Spojených států. „Trochu se znám s princem Harrym a jsem přesvědčena o tom, že je to skvělý člověk,“ uvedla Robbie pro The Sun.

Rovněž řekla, že dobře chápe všechny nepříjemnosti a obtíže spojené se stěhováním na druhý konec světa. „Nepatří to k takovým rozhodnutím, která se dělají snadno. Pokud budou Harry a Meghan častěji navštěvovat Los Angeles, pak bych s nimi chtěla, spolu s manželem, povečeřet,“ cituje slova herečky The Sun.

Margot Robbie se seznámila s princem na domácím večírku u modelky Suki Waterhouse v prosinci roku 2015. Tehdy si spolu pořídili zábavné selfie, na kterém zapózovala Margot Robbie, Suki Waterhouse, princezna Eugenie, Cara Delevingne a Sienna Millerová.

Dříve, jak uvedl DailyMail, měl princ Harry údajně jednat s investiční bankou Goldman Sachs, jelikož spolu se svou manželkou Meghan vybudoval značku „Sussex Royal“, která by podle odborníků za desetiletí mohla stát jednu miliardu liber (29,61 miliard Kč).

Uvádělo se, že vévoda ze Sussexu v Talks at GS promluvil o následování stop Davida Beckhama a Gwyneth Paltrowové. Jeho tým prý jednal s americkým globálním bankovním gigantem v listopadu, když byli manželé ve vancouverském sídle se synem Archiem a rozhodli se odejít od královské rodiny.