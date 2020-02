Eva Decastelo ukázala fotku bez make-upu a filtrů v „normálním“ oblečení

Decastelo sedí na fotografii na pařezu v bundě, riflích a výrazně růžových válenkách. Snímek doplnila o velký úsměv od ucha k uchu. K fotce připsala komentář, že právě tohle je ona.

„Takhle se cítím. Bez filtrů a v normálním oblečení. Takhle jsem normální,“ uvedla moderátorka.

Dodala, že většina ostatních fotek vzniká tehdy, kdy je „vytuněná“ a po dvou hodináh make-upu. Podle jejích slov se pak snaží filtry a postojem udělat dojem, že je ještě mladá a „cool“.

„Občas už je to na hraně, ale jsem prostě ženská a některé to tak máme. I když už je to občas trapné. Ale když se po ránu vidím v zrcadle, ta falešná iluze na fotkách mi zvedne sebevědomí,“ dodala k fotografii.

Reakce fanoušků

„Tobě to sluší vždycky a není to jen o kráse, ale i o Tvém pozitivním přístupu k životu a o tom to je!!!“ stojí v dalším komentáři.

Nutno podotknout, že fanoušci na takovou fotografii zareagovali velmi kladně. „A stejnak je nefér, že seš krásná vytuněná i nevytuněná! Posílám pusu,“ napsala jedna uživatelka.

Dříve zveřejnila Eva také svou fotografii z roku 2013, kde pózuje na pláži. V souvislosti s tím napsala moderátorka, že chce dosáhnout znovu takové postavy, kterou měla tehdy na fotce. „Do téhle figury se potřebuju do léta dostat. Když to šlo v roce 2013, půjde to i teď!“ uvedla.

Fotografii okomentovala také známá herečka Alice Bendová, která jí drží palce. „Miláčku, držím palce. Já bojuju,“ napsala.

Eva Decastelo

Eva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se živila i jako pornoherečka, sama Decastelo říká, že to bylo asi jen jeden rok v USA.

Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.

Pokud jde o její osobní život, od roku 2009 je vdaná za publicistu Reného Decastelo, se kterým má dvě děti – syna Michaela a dceru Zuzanu. Obě její děti už si zahrály v několika reklamách a sama Decastelo v minulosti prohlásila, že si za to vysloužily pěknou finanční odměnu.