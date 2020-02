Ve Spojených státech zastříleli Pop Smoka. Bylo mu 20 let.

Uvádí se, že kolem 4:30 ráno dva ozbrojení a maskovaní muži vtrhli do domu, který si rapper Pop Smoke měl pronajímat v oblasti Hollywood Hills v Los Angeles. Pachatelé několikrát stříleli do zpěváka a pak uprchli.

Pop Smoke byl s těžkými zraněními převezen do nemocnice, lékařům se však nepodařilo jeho život zachránit.

Podle portálu TMZ, pachatelé dosud nebyli zadrženi, jejich motivy nejsou dosud známé. Zůstává také nejasné, zda byl Pop Smoke s útočníky v nějakém styku.

Mezi nejznámější hity 20letého rapera patří Dior, Christopher Walking a Welcome To The Party, který má na YouTube více 20 milionů zhlédnutí. V prosinci společně s Travisem Scottem rapper vydal videoklip na píseň Gatti.