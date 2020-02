Porotkyně SuperStar Pagáčová rozdělila diváky na dva tábory. „Chtělo by to někoho zkušenějšího, třeba Lucii Bílou,“ zuří

„Solaříková, která nezpívá, se tam jen pošklebuje a vysmívá soutěžícím? Proč tam je, proboha,“ napsal jeden rozhořčený divák, který prý televizi raději přepnul.

„Bohužel mi tam nesedí Patricie ani Monika. Chtělo by to někoho zkušenějšího, třeba Lucii Bílou, nevím, zda se ještě podívám na další díl…,“ dodala další sledující.

Obrovské množství komentářů o tom, že se Patricie chová vůči účastníkům arogantně, jistě zvýšilo sledovanost SuperStar, jelikož se nyní na Instagramu herečky vzbouřili její obránci, kteří se na pořad speciálně podívali, aby si udělali svůj názor.

„Tak jsem se po přečtení kritiky musela na Superstar taky podívat. Byla jste super! Milá, usměvavá, hodnocení přirozené. Kritiku nechápu (a to jsem vás teda řádně analyzovala),“ potěšila herečku její sledující, za jejíž reakci Pagáčová uctivě poděkovala.

„Jsem četl, že jsi v Superstar nějaká zlá. Až prý mrcha. Musím se na to podívat,“ obrátil se na herečku další uživatel.

Negativní komentáře se však stále objevují. Patricie se o to evidentně moc nestará, alespoň to vůbec neukazuje a takové zprávy nemaže, jak to dělají některé jiné celebrity.

Nové díly soutěže SuperStar budou diváci moci sledovat už na jaře. Momentálně probíhají castingy soutěže, vysílá je TV Nova a slovenská Markíza.

Poprvé se na českých a slovenských obrazovkách show objevila v roce 2009. Tato soutěž vychází z původní britské verze soutěže Pop Idol, která se pod mnoha různými názvy vysílá po celém světě. Úkolem je najít nového sólového umělce, o kterém rozhodují diváci pomocí SMS.