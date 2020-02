„Ještě, že se toho Kája nedožil.“ Komedie kolem Dominiky nezpomaluje. Teď se nakonec omlouvá Ivaně, internet zuří

Nejstarší dcera zesnulého Karla Gotta Dominika se prý nervově zhroutila, píše Blesk. Ta již nějakou dobu řeší vztahy se svým manželem Timem Tolkkim, který její slova o rozvodu popřel a navíc prohlásil, že mu patří část dědictví po Gottovi. Dominika se za to musela omluvit, jelikož dříve svého manžela pevně hájila.

Portál zdůrazňuje, že dcera známého zpěváka se z výroků svého manžela prý zhroutila a omluvila se ve svém zaměstnání. Tolkki původně chtěl, aby přijala polovinu jeho dluhů ve Finsku a požadoval od ní polovinu jejího dědictví po tátovi. Pak to vzal zpátky s tím, že se mu Dominika omluvila, nějaké peníze po Karlu Gottovi ale chce. Najal si i právníky, píše Blesk.

„To, co Timo vykládá médiím, byla poslední kapka, k ukončení našeho nejen manželství, ale i přátelství. Je to nehorázná lež! Snažila jsem se pouze o to mít s ním dobré vztahy. Dotklo se ho prohlášení, které jsem dala. Rozhodně mě nebude zastupovat žádný jeho právník a nepodnikám s ním žádné kroky vůči Ivaně Gottové, které se tímto omlouvám za Tima!“ řekla Blesku Dominika.

A manželovi posílá i vzkaz. „Od chvíle, co jsem se vrátila do České republiky, si na svůj život vydělávám sama poctivou prací, on pouze poškozuje vztahy s mými přáteli a také ohrožuje mou práci. Timo, pokud mě máš aspoň trochu rád, nech toho. Prosím, přestaň mě ničit,“ cituje její slova portál.

Dominika poprvé promluvila o rozvodu s finským zpěvákem loni v listopadu. O něco později média začala psát, že Tim ji podváděl a měl problémy s alkoholem.

Manželé ale řeší svůj vztah dodnes. Uživatelé internetu zatím pár ostře kritizují. „Dominika by se měla jít léčit! Zviditelňování se na památce zesnulého otce touto formou mi přijde při nejmenším nevhodné (ubohé),“ okomentovala článek Blesku Adriana Pavlisová. „Za vším jsou prachy. Oba si myslí, že jim dědictví po mistrovi Karlovi spadne do klína. Tolik let jsou manželé a nemají nic jiného než dluhy díky svému způsobu života,“ dodala Věra Kavulyčová.