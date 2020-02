„Je to jeden z mála ještě žijících gentlemanů.“ Blanarovičová sdílela fotku z výročí Divadla Broadway. S kým na ní je?

Šestapadesátiletá kráska se pochlubila fotografií, na které má oblečeny zlaté třpytivé šaty s hlubokým výstřihem. Na fotografii jí doprovod dělá známý herec.

„Galakoncert k 18. výročí @divadlo_broadway. V zákulisí, po koncertě s Josef Laufer,“ napsala ke snímku herečka.

Fotografie ale vzbudila vlnu reakcí. Někteří se zaměřili na to, jak to herečce sluší, jiní však svou pozornost soustředili právě na to, kdo na snímku s Blanarovičovou je.

„Velmi charismatický, šarmantní a galantní muž, pan Josef Laufer,“ stálo v jednom z komentářů.

A podobné reakce měly i další uživatelky: „Též souhlasím, je to jeden z malá ještě žijících gentlemanů. Prostě vymírající druh chlapa.“ Na tyto slova však Blanarovičová reagovala, a to následovně: „Neberte nám naději.“

Kromě toho pod snímkem následovaly další lichotky, a to nejen na adresu herečky. „Krásná fotečka. Moc vám to sluší,“ psali lidé.

„Ty šaty vám fakt sluší,“ přidávali se k pozitivním komentářům i další.

Někteří dokonce Yvettu označili za „dámu“ a „ženu, jak má být“.

Yvetta Blanarovičová

Tato kráska je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.

Blanarovičová si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Zahrála si také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinácii v ružovej zahradě. Nyní se objevuje na TV Nova v seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se také dabingu.