„Tak tomu se říká láska.“ Lucie Bílá konečně ukázala, s kým tráví volný čas, a dojala tím své fanoušky

Ve svém prvním včerejším příspěvku se česká zpěvačka podělila o krátké video, na kterém leží v posteli spolu se svou chundelatou kočkou. Domácí mazlíček přitom olizuje nos své majitelky.

„Krásný večer,“ napsala ke svému příspěvku zpěvačka.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Krásný večer...❤️❤️❤️ Příspěvek sdílený Lucie Bílá (@luciebila), Úno 19, 2020 v 9:33 PST

Sdílené video však okamžitě vyvolalo reakce u jejích fanoušků.

„Bože, jak se krásně mazlí. Jak se prosím jmenuje? Děkuji předem za odpověď,” zeptala se uživatelka misaabsatzova.

Další uživatelka byla zjevně sdíleným videem dojata: „Tak tomu se říká láska.“

Uživatelka tak nejspíše trefila svými slovy „hřebík na hlavičku“, jelikož podle některých expertů je právě olizování vrcholným projevem lásky ze strany kočky.

Někteří komentující skládali poklony i samotné Lucii Bílé.

„Kočka pozná dobrého člověka,“ zdůraznila uživatelka simonka1975.

„Lucko, vy jste moje nabíječka, moje velké potěšení ve smutných chvílích. Mám Vás velmi ráda,“ zanechala svůj komentář fanynka s přezdívkou suchaagatka.

Jedná z komentujících dokonce připustila, že právě tohle je příčinou toho, že zpěvačka stále vypadá tak skvělě.

„Tak už konečně znám tajemství Vaší krásné pleti,“ žertovně zdůraznila uživatelka tothova69.

Následně se česká zpěvačka podělila o další příspěvek. Tentokrát se jednalo o fotografii, na níž leží spolu s kočkou. Na další videu si už kočka hraje s korálky.

„Korálky a kočičky... Tak vypadal můj dnešní den,“ napsala Lucie Bílá.

Ani u tohoto druhého příspěvku uživatelé nešetřili lichotkami.

„Lucko, vy jste pořád tak krásně vytuněná,“ zmínila se uživatelka leonageorgianova.

Další uživatelka ocenila, že se zpěvačka našla čas i na odpočinek: „Moc vám to sluší, Haničko (vlastní jméno Lucie Bílé je Hana Zaňáková, pozn. red.). Je dobře, že se učíte taky odpočívat. Je to nutnost!“

Lucie Bílá

Lucie byla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě, když mu bylo pouhých 21 let. V březnu roku 1995 se jí ze vztahu s producentem a divadelníkem Petrem Kratochvílem narodil jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících.

V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen. Radek je sice o 17 let mladší než Bílá, ale to pro ně není překážkou. Pár je totiž stále spolu a vypadá zamilovaně. Nedávno se Radek Filipi stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.