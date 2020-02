„Vypadáš jako stará žena.“ Cibulková se chtěla pochlubit novou fotkou, kvůli ostré reakci fanoušků rychle vystřízlivěla

Známá slovenská sportovkyně na konci loňského roku oznámila hned dvě důležité novinky ze svého života. Tou první spíše zklamala své fanoušky, jelikož informovala o konci své sportovní kariéry. Ta druhá je ale naopak velmi potěšila, protože se podělila o to, že je v požehnaném stavu. Nehledě na své těhotenství a na konec sportovní kariéry, se Dominika o sebe snaží i nadále dbát a pečuje i o své zdraví. Pozadu nezůstává ani její styl, což bývalá tenistka ukazuje, mimo jiné, i na sociálních sítích.

Tentokrát bývalá čtvrtá tenistka světového žebříčku na Instagramu zveřejnila novou fotografii, která vyvolala různé reakce. Má na ní totiž zajímavý outfit – sukni do pasu a delší sako pánského střihu. „Nepřestávám sledovat módu ani v těhotenství,“ uvedla ke svému příspěvku Cibulková.

Někteří uživatelé s ní však tento názor rozhodně nesdíleli. Jedna z fanynek dokonce podotkla, že tento outfit Cibulkové zrovna moc nesluší a spíše jí přidává roky.

„Nevím, Domčo, na svůj věk se oblékáš jako stará žena. Neříkám, že škaredě, ale málokdy se mi tvůj outfit líbí. Trošku něco mladistvého. To je jen můj názor,“ napsala uživatelka domuska1986.

Mnozí uživatelé však její model chválili a vyzdvihli především výjimečný styl této slovenské tenistky.

„Tak to je strop. Neskutečná jste,“ uvedla uživatelka jménem anetpysko.

„Nejstylovější těhule ve hře,“ okomentovala fotku další uživatelka andiechrimiali. Její názor sdílela i řada dalších fanoušků, kteří se shodli na tom, že těhotenství Cibulkové zkrátka sluší. „Jenom kvetete, sluší Vám to,“ věnoval svůj kompliment slovenské tenistce uživatel nejedlyradek. „Krásná stylová maminka,“ okomentovala snímek nelybartkova.

Konec kariéry a nový život

Začátkem listopadu 2019 právě v den křtu své knihy třicetiletá vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 Dominika Cibulková ohlásila, že končí svou profesionální karieru.

„Po dlouhém přemýšlení, rozhovorech a podpory ze strany mé rodiny, přátel a mého týmu jsem dospěla k rozhodnutí, že se nevrátím do soutěžního kolotoče. Je to moment, který mě naplňuje tolika pocity - smutkem, strachem z neznámého, ale i nadšením z toho, co mi život přinese v budoucnosti,“ napsala Cibulková na Instagramu.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dominika Cibulkova (@domicibulkova) 12 Ноя 2019 в 8:11 PST

„I v knize se píše o tom, jaké to bylo těžké rozhodnutí. Těším se na svůj nový život,“ dodala někdejší čtvrtá hráčka světového žebříčku.

Cibulková získala osm titulů WTA ve dvouhře. Kvůli zraněné achilovce slovenská tenistka zmeškala US Open. Ve svém posledním zápase sportovkyně prohrála s běloruskou Arinou Sobolenko.