„Pral se na šedesát.“ Lucie Bílá s přítelem vtipkovala o svém mazlíčkovi. Video

Instagram obletělo video, na kterém slavice drží v rukou malé chlupaté štěňátko. Zatímco se Lucie s pejskem mazlila, její přítel situaci vtipně okomentoval.

„To je náš Kvído. Bonsai kvído. On se nám trošku sepral. Pral se na šedesát,“ vtipkoval.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Bonsai Kvído...😂 Příspěvek sdílený Lucie Bílá (@luciebila), Úno 23, 2020 v 6:52 PST

Sama Lucie pak snímek okomentovala slovy: „Bonsai Kvído...“ Zpěvačka totiž mazlíčka jménem Kvído už má, je však trošku větší. Jde o totiž o anglického bulteriéra.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Kvído ♥️ #prázdniny Příspěvek sdílený Lucie Bílá (@luciebila), Zář 6, 2019 v 5:14 PDT

Na videu je jasně vidět, že slova zpěvaččina přítele pobavila i toho, kdo stál za kamerou. A soudě dle reakcí v komentářích se smáli i fanoušci.

„Tak to je bomba,“ vzkázala jim jedna uživatelka.

„Moc mě bavíte, jste krásní,“ přidávali se ke komplimentům další.

Spoustavšak zněla na adresu samotného páru: „Na vás se tak hezky dívá.“

Některé uživatele však zajímalo, komu tento biewer teriér ve skutečnosti patří: „Ten je váš, Lucko? Rozkošný.“

Láska ke zvířatům

Kromě pejsků má Lucie v oblibě i kočky. Svědčí o tom i příspěvky, které se nedávno objevily na jejím účtu na sociální síti. V jednom z nich se podělila o krátké video, na kterém leží v posteli spolu se svou chundelatou kočkou. Domácí mazlíček přitom olizuje nos své majitelky.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Krásný večer...❤️❤️❤️ Příspěvek sdílený Lucie Bílá (@luciebila), Úno 19, 2020 v 9:33 PST

Následně se česká zpěvačka podělila o další příspěvek. Tentokrát se jednalo o fotografii, na níž leží spolu s kočkou. Na další videu si už zvíře hraje s korálky.

A i tyto snímky a videa vyvolaly nadšené reakce. „Kočka pozná dobrého člověka,“ zdůraznila jedna uživatelka.

Lucie Bílá

Lucie byla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě, když mu bylo pouhých 21 let. V březnu roku 1995 se jí ze vztahu s producentem a divadelníkem Petrem Kratochvílem narodil jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících.

V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen. Radek je sice o 17 let mladší než Bílá, ale to pro ně není překážkou. Pár je totiž stále spolu a vypadá zamilovaně. Nedávno se Radek Filipi stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.