V SuperStar 2020 to vře. „Je více cikánka a Romka, takže to má možná více v krvi než my bílí,“ řekl Habera o Bagárové

Habera totiž po vystoupení dvaadvacetileté maminky Melissy, která zazpívala písničku od Christiny Aguilery, výkon kriticky komentoval a pak další kritiku hodil na adresu své kolegyně Moniky Bagárové.

„Sorry, Melisso, ale já jsem už po dvou frázích, které si odzpívala, věděl, že tohle není tvoje parketa. Soul je něco šíleně vzdáleného pro nás. I pro mě, i pro Čekyho…“ řekl Habera účastnici. „Monika se taky snaží o RnB, ale také je více cikánka a Romka, takže to má možná více v krvi než my bílí. Když takhle umějí zpívat bílí, jsou to vzácné výjimky na světě. A ty to nejsi,“ dodal.

Monika zpočátku na Haberova slova nezareagovala, po chvíli se ale rozchichotala a začala skrývat tvář za kartičku.

Portál Blesk ale připomněl další podobný výrok Habery. Jedna účastnice totiž porotě slibovala všechno možné, hory, doly, modré z nebe, jenom, aby postoupila do dalšího kola, ale Habera ji odpálkoval větou: „Ty jsi jako Romové, kteří sem chodí: Všechno dodržím, za dva týdny tady budu úplně celý bílý…,“ řekl.

Nové díly soutěže SuperStar budou diváci moci sledovat už na jaře. Momentálně probíhají castingy soutěže, vysílá je TV Nova a slovenská Markíza.

Poprvé se na českých a slovenských obrazovkách show objevila v roce 2009. Tato soutěž vychází z původní britské verze soutěže Pop Idol, která se pod mnoha různými názvy vysílá po celém světě. Úkolem je najít nového sólového umělce, o kterém rozhodují diváci pomocí SMS.