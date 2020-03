„Bude to oheň.“ Ewa Farna nažhavila uživatele novou zprávou

Zpěvačka u své nové fotografie zveřejnila informace o plánovaném koncertu a také o jejím novém singlu, který fanoušci tak dlouho očekávají.

„V Katovicích budeme 14.3 hrát nový singl Pełnia. Je tady ještě někdo tak stejně natěšený jako já?“ napsala v popisku zpěvačka.

Fanoušci tuto zprávu okomentovali s nadšením: „Jsem moc natěšená na to, až to uslyším naživo v Poznani, bude to oheň.“

Již dříve se Ewa Farna na svém Instagramu podělila o to, co je pro ni v životě velmi důležité. „Jsem obrovsky šťastná, ne kvůli slávě či penězům, ale díky lásce, které dávám naprostou přednost před vším ostatním. A nikdy jsem nelitovala. Právě lásku Vám všem přeju, má různé podoby. Oslavujme ji každodenně,“ vzkázala svým fanouškům zpěvačka.

Ewa Farna

Ewa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Pochází z české části Těšína a žije ve Vendryni. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění. Farna v roce 2013 začala chodit s kytaristou ze své kapely, Martinem Chobotem. Za něj se pak v září roku 2017 provdala.

Na začátku června 2019 se mladá zpěvačka na sociální síti pochlubila fotografií, u níž oznámila radostnou novinku. S manželem se jim totiž narodil prvorozený syn Artuś.