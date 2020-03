„Kdo je otec tvého dítěte?“ Hvězda seriálu Slunečná Eva Burešová ostře reagovala na zasahování do soukromého života

Šestadvacetiletá zpěvačka nejdříve v popisku k fotografii uvedla velkou řadu otázek, které se jí nestydí zadávat lidé. Následně na tyto dotazy v příspěvku reagovala:

„‚Stojí vám za to zveřejnit takovou fotku? To chcete jenom lajky a pozornost?' Jo! Stojí mi to za to. Co všechno mám a nemám být, aby ostatní mohli být spokojeni? Co vše žena musí a nemusí být ve 26ti letech? Co vše musíme a nemusíme dělat, stíhat, hlídat. Být dokonalé, a zároveň ukázat, že jsme taky jen lidé… Buďme sami sebou. Radujme se z radosti jiných, podporujte, motivujte. Nic jiného tady nikdy nepíšu. Šiřte lásku.“

Mezi otázkami, které Burešová zveřejnila, byly třeba i tyto dotazy: „Ty máš dítě a nejsi vdaná?, Kdo je otec tvého dítěte?, Proč nám vůbec neukážete syna?“

Uživatelé tuto krásku v jejím názoru na věc podpořili a do komentářů jí psali komplimenty.

„Evičko, řiďte se svým vlastním svědomím, to vám napoví. Kašlete na to, co kdo říká. Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem,“ okomentovala snímek jedna ze sledujících.

„Prostě krása, jakou dokáže dát žena,“ napsal další uživatel.

Dříve česká herečka potěšila své fanoušky odvážnou fotkou v punčochách s podvazky. Na fotce celebrita pózuje u zdi s knihami a vybírá si, co by si v takovém sexy oblečku mohla přečíst. K příspěvku navíc doplnila své myšlenky o ženské sexualitě po porodu.

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Má syna Nathaniela.