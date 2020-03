„Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil!“ Lucie Vondráčková si promluvila s uživateli z duše

Poslední fotografii okomentovala citátem od neznámého autora.

„Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil! Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze! Tancuj, jako by se nikdo nedíval! Zpívej, jako by Tě nikdo neposlouchal! Žij, jako bys žil dnes naposled!“

Uživatelům se líbila slova a podpořili zpěvačku, která bude oslavovat narozeniny už bez manžela.

„Super a velká pravda! Tak se toho držte!“ napsala jedna z uživatelek.

„Moc hezky napsané a krásná fotka,“ okomentovala další sledující.

Někteří měli na mysli, že tyto řádky nepatří každému: „Krásná úvaha, ale bohužel platí jen pro ty, co mají v dnešní době jen ty peníze, ale hezké, hezké.“

Dříve Lucie Vondráčková zveřejnila na svém Instagramu novou fotografii a k ní nejednoznačný popisek. Uživatele to znepokojilo, a tak jí sami začali psát komplimenty ohledně jejího věku. Fotografie, kterou Vondráčková zveřejnila, je černobílá a je na ní zachycena v kapuci.

Jako Madonna

Dříve se Lucie Vondráčková ukázala v nové podobě, kardiálně změnila svůj vzhled tak, že si ji uživatelé spletli se světoznámou zpěvačkou Madonnou. Lucie Vondráčková zveřejnila na svém Instagramu nový snímek, na kterém s rozpuštěnými vlasy s make upem pózuje.

Zpěvačka oslaví 8. března své 40. narozeniny. Připomeňme, že minulý rok byl pro zpěvačku těžký. Potýkala se s rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem, který se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce loni v prosinci porodila dceru, kterou pár pojmenoval Leontýnka.