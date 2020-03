„Co vydělá český muž za rok, to vydělá česká žena za 15 měsíců.“ Nikol Štíbrovou pobouřila nerovnost žen v ČR

„V neděli 8.3. je MDŽ, což znamená dvě věci: 1. Před 112 lety se patnáct tisíc švadlen v New Yorku sebralo, šlo stávkovat za kratší pracovní dobu a vyšší platy, a my si takhle připomínáme jejich odvahu. 2. V Yes Jewellery mají ve všech svých třech prodejnách právě taky Women’s Day a s tím spojený velký slevy. Takže místo karafiátku třeba tyhle krásný blejskavý věci, což? Mimochodem u nás je druhá nejvyšší mzdová nerovnost mužů a žen v Evropě. Hůř jsou na tom už jen holky z Estonska. To, co průměrně vydělá český muž za rok, to vydělá česká žena za 15 měsíců,“ napsala herečka.

Toto téma vyvolalo bouřlivou reakci pod jejím příspěvkem, který nabral více než 100 komentářů.

Mezi komentujícími byli i muži: „Chlapi vydělávají víc, aby měli na svátky, jako je MDŽ, den matek, Valentýn a 1. máj“.

Ale našly se i ženy, které vysvětlily mzdovou nerovnost: „Možná jsou ti chlapci v práci prostě lepší? A je tomu tak dobře, aspoň mají za co nás rozmazlovat.“

„No nevím, jestli bych chtěla mít stejný plat jako muži, to by pak taky po mě někdo mohl chtít odvádět stejnou práci jako muži jasný, jak kde,“ okomentovala další sledující.

Ale většina komentářů nebyla ohledně tohoto problému, uživatele znepokojila bunda herečky.

„Jen dotaz, máš na sobě Niky opravdu džínsku obráceně? Nebo blbě vidím,“ napsala jedna z odběratelek.

„Podle čeho všichni usuzujete, že se jedná o bundu? Třeba je to prostě džínový top, košile nebo tak něco. Moc to Nikče sluší! Myslím, že takovouhle vlnu reakcí Nikol ani nečekala,” okomentovala další sledující.

Nikol Štíbrová

Česká herečka Nikol Štíbrová hrála dceru Miroslava Etzlera a Kateřiny Brožové Karolínu v seriálu Pojišťovna štěstí. Poté spolu s Kateřinou Brožovou moderovala přímý přenos vyhlašování cen Anno 2007.

Společně s Veronikou Arichtevou a Martinou Pártlovou začala vytvářet pořad 3v1. Projekt 3v1 se na Youtube objevil v roce 2017, za tuto dobu si už získal popularitu sledujících. A není se čemu divit, protože tyto atraktivní a talentované ženy, které jsou jeho součástí, jsou herečky.