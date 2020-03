„Superstar, jsi si nasr*la na hlavu.“ Hvězda Ulice Patricie Pagáčová zklamala fanoušky

Jednatřicetiletá herečka na svém účtu na sociální síti nyní zveřejnila snímek ze zákulisí, kdy na sobě měla výrazný make-up a skvostné šaty.

„První divadelní kolo je za námi. Strávili jsme 15h v bunkru, kde ze sebe všichni soutěžící vydali naprostý maximum. Velkej obdiv všem! Bylo to náročný, ale musím říct, že je mi velkým potěšením a ctí být u toho, když se hledá nová superstar. Ještě nás všechny čeká dlouhá cesta, ale už teď je to jízda!“ okomentovala snímek Pagáčová.

Někteří sledující jí však dávají jasně najevo, že absolutně nechápou, proč zrovna ona usedla v porotě: „Teď mi úplně promiňte mou upřímnost, ale jsem upřímná a mluvím na férovku. Mám jen dotaz - jak může člověk, který není zpěvák, ale především herec, hodnotit lidi, co jsou v Superstar? Je to stejné jako bych si tam sedla já a ty lidi hodnotila. Poznám, co zní hezky a co šíleně, ale tím to pro mě končí, proto nerozumím tomu, že to hodnotíte vy. Nemyslím to vůči Vám vůbec špatně, jen tomu nerozumím.“

„Kdyby do poroty dali někoho, kdo hudbě fakt rozumí, udělali by nejlíp,“ napsal další uživatel.

Našli se však i takoví, kteří nemuseli chodit pro ostrá slova daleko: „Byl jsem tvůj fanoušek, ale jsi koště. Superstar, jsi si nasrala na hlavu. Hlavně si zpívej, když někdo zpívá před vámi…“

Vlna kritiky na stranu Pagáčové

V souvislosti se svým působením v porotě soutěže SuperStar se na Patricii Pagáčovou snesla vlna kritiky. Na jejím účtu se tak objevilo obrovské množství komentářů o tom, že se Patricie chová vůči účastníkům arogantně. To jistě zvýšilo pořadu sledovanost, jelikož se na Instagramu její obránci vzbouřili a na soutěž se speciálně podívali, aby si udělali svůj názor. Negativní komentáře se však objevují i nadále. Patricie to ale evidentně moc neprožívá nebo to alespoň vůbec nedává najevo. Takové negativní zprávy totiž nemaže, jak to dělají některé jiné celebrity.