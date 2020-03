Tenistka Dominika Cibulková se pochlubila novým luxusním bourákem, který dostala jako dárek. Foto

Podle nápisu na SPZ bylo auto koupeno ve Vídni.

K příspěvku sportovkyně vysvětlila, že je to dárek její manžela pro ni a jejich budoucí miminko.

„A tak se to stalo dnes. Můj manžel: Potřebujete nové a pohodlné auto pro miminko a tebe. Není třeba říkat dvakrát,“ pochlubila se Cibulková.

Fanoušci v komentářích hned začali jásat a poznamenali, že si Dominika takový úžasný dárek naprosto zaslouží.

„Nádherné auto! Přejeme hodně šťastných kilometrů bez nehody,“ popřáli sledující.

Konec kariéry a nový život Cibulkové

Začátkem listopadu 2019 právě v den křtu své knihy třicetiletá vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 ohlásila , že končí svou profesionální kariéru.„Po dlouhém přemýšlení , rozhovorech a podpory ze strany mé rodiny, přátel a mého týmu jsem dospěla k rozhodnutí, že se nevrátím do soutěžního kolotoče. Je to moment, který mě naplňuje tolika pocity - smutkem, strachem z neznámého, ale i nadšením z toho, co mi život přinese v budoucnosti,“ napsala Cibulková na Instagramu.„I v knize se píše o tom, jaké to bylo těžké rozhodnutí. Těším se na svůj nový život,“ dodala někdejší čtvrtá hráčka světového žebříčku.Cibulková získala osm titulů WTA ve dvouhře. Kvůli zraněné achilovce slovenskázmeškala. Ve svém posledním zápase tenistka prohrála s běloruskou Arinou Sobolenko.