Emilia Clarke přiznala, že její bratr ukradl rekvizitu z místa natáčení Hry o trůny, aby jí dal jako dárek k Vánocům

Herečka žertovala, že i když bylo zakázáno brát věci z rekvizit, dotkla se jí věc, kterou pro ni dokázal její bratr na památku ukrást.

„V jedné z bitevních scén dostal jednu z vlajek se znakem rodu Targaryenů,“ prozradila.

„Jednoduše to řeknu živě v rádiu: můj úžasný bratr, který je v kamerovém oddělení a pracoval na té show, mi dal ten nejlepší vánoční dárek vůbec,“ oznámila Emilia Clarke v rozhovoru pro ranní show BBC Radio 2.

Všechny velké rody Západozemí měly prapory se svým vlastním erbem. Erb rodu Targaryenů je červený tříhlavý drak na černém pozadí.

„Otevřela jsem ho o Vánocích a jen jsem se rozbrečela! Bude viset na nejuznávanějším místě, protože během natáčení jsem se neustále ptala: prosím, můžu si nechat paruku? A kabát? Měla jsem jich osm!“ dodala.

Emilia se také nedávno přiznala, že na scéně někdy mohl vznikat zvláštní pocit mezi ní a jejím bratrem, protože občas musela být nahá pro své scény.

Emilia Clarková se přiznala, že podváděla producenty Hry o trůny

V nedávném interview se britská herečka přiznala, že podváděla producenty.

Měla panický strach z toho, že ztratí svou roli kvůli tomu, že měla dvakrát během dvou let krvácení do mozku – poprvé v roce 2011 během tréninku a podruhé v roce 2013. Uvádí to The Sun.

V obou případech se to stalo během přestávek v natáčení, proto nemusela vysvětlovat svou nepřítomnost.

Lékaři jí diagnostikovali těžkou formu cévní mozkové příhody, na kterou umírá více než třetina pacientů - subarachnoidální krvácení. Kromě toho byla v důsledku krvácení narušena její řečová funkce.

Herečka se dokázala uzdravit a v roce 2018 dokončila natáčení v seriálu Hra o trůny.

Nový prequel k seriálu Hra o trůny

Na konci října informovala americká televizní síť HBO o tom, že bude natáčet nový seriál, který bude tzv. prequelem ke Hře o trůny o historii dynastie Targaryen.

Série bude založena na sérii knih Píseň ledu a ohně od George Martina, událost se odehraje 300 let před Hrou o trůny a vypráví příběh jednoho z velkých domů Westerosů - domu Targaryen.

Pilotní epizodu, jakož i několik dalších epizod, bude filmovat Miguel Sapochnik, který natáčel dvě epizody páté sezóny Hry o trůny, stejně jako poslední dvě epizody šesté sezóny, z nichž jedna, Bitva Bastardů, přinesla režisérovi cenu Emmy za nejlepší režii dramatického seriálu v roce 2016.