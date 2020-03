„Stejně na to někdy přijdete.“ Je Rolins připravená na nový vztah nebo už ho má? Zpěvačka upřímně promluvila o soukromí

„Zatím jsem ve stádiu, kdy nemám pocit ani důvod někoho představovat světu,“ reagovala Rolins.„Každý známý člověk s tím pomyslným razítkem na čele o tom nemluví rád. Chceme si nechat aspoň část soukromí pro sebe a necháváme to na vás novinářích,“ dodala.

Single období si Dara prý užívá a vůbec ji to nerozčiluje. „K životu to patří. Když jsem se s někým rozešla, tak mně moment výdechu přišel vhod a přirozený. Nehledám partnera, on si mě najde sám. V tomto naprosto důvěřuji osudu, že to zařídí sám,“ uvedla.

Zpěvačka popřela spekulace, že by se snad měla vrátit k otci své dcery Matěji Homolovi. Tyto teorie vznikly během jejího vánočního koncertu, kde hudebník na pódiu před zpěvačkou poklekl s růží v ústech. „Spoustu lidí to napadlo. Neznamená to, ale že se k sobě vracíme, ale spíš se tím potvrdilo, že se máme rádi a že jsme rádi, že spolu máme skvělou dceru. Za to jsem šťastná,“ říká Rolins.

Na poslední otázku, zda je již připravena k novým milým možnostem s úsměvem odpověděla: „Jednoznačně!.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.

V roce 2018 se Dara Rolins rozešla se slavným slovenským rapperem Rytmusem (Patrik Vrbovský), se kterým chodila několik let. Třiačtyřicetiletý rapper se v minulém roce oženil s modelkou a moderátorkou Jasminou Alagič, která mu porodila syna Sanela.

Na sociálních sítích ještě dodnes občas kolují debaty o tom, zda Dara stále ještě trpí po rozchodu s Rytmusem, nebo o tom, jak se staví k nové lásce svého bývalého.