„Kdybyste si nevzala Plekance…“ Uživatelé v den narozenin Lucie Vondráčkové zavzpomínali na jejího manžela

Mnozí ji povzbudili a poblahopřáli k výročí.

„Život začíná ve čtyřiceti, vše nejlepší,“ okomentovala jedna z fanynek.

„Krásné narozeniny a ať se Vám plní sny a jste šťastná,“ napsala další sledující.

Někteří se pustili do komentářů ohledně jejího bývalého manžela Tomáše Plekance: „Dneska jsem nad tím přemýšlela, že kdybyste si nevzala Plekance, hodně lidí by ho neznalo. Jste mnohem větší hvězda než on. Dala jste mu hodně důležité roky ve Vaší kariéře, ale ty děti za to stály. Děti jsou v životě ženský mnohem víc než chlapi. A Vás by pro jednoho byla škoda. Tak Vám k narozeninám přeju Lásku. Hodně velkou.“

Nový nápadník nebo znovu kamarád?

Dříve se šířily fámy ohledně osobního života Lucie Vondráčkové. Připisovali jí román s hokejovým brankářem Markem Peksou. Kvůli tomu zpěvačka zveřejnila příspěvek na svém Facebooku a celou situaci vysvětlila.

Dříve Vondráčkové připisovali román s parkouristou Tomášem Zonygou. Byli spolu spatřeni na pražském letišti. Ale Zonyga učinil projev, napsal dlouhý článek, ve kterém vysvětlil, že s Lucií jsou jen kamarádi.

Minulý rok byl pro zpěvačku těžký. Potýkala se s rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem, který se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce loni v prosinci porodila dceru, kterou pár pojmenoval Leontýnka. Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková mají spolu dva syny – sedmiletého Matyáše a tříletého Adama.