Zpěvačka Ewa Farna ohromila fanoušky archivní fotografií

Ewa Farna v popisu k fotografii napsala příběh o Michelle a Baracku Obamových, o tom, jak přišli do restaurace, jejímž majitelem byl její bývalý ctitel. A připomněla otázku jejího manžela, že kdyby se vdala za něho, byla by teď manželkou majitele restaurace, na což Michelle odpověděla, že ten majitel by byl prezident, kdyby se za něho vdala.

„Jo a tohle jsem malá já, a takovou mám radost, že nás tady je už 500 000,“ dodala pak zpěvačka.

Její fanoušci ji zasypali komplimenty a byli potěšeni snímkem.

„Jaká jsi byla malá holka, ale stále milá,“ okomentoval jeden ze sledujících.

„Krásné řečené, chytrá to žena. Krásné MDŽ,“ napsala další uživatelka.

Dříve Ewa Farna na svém instagramovém účtu podráždila své sledující novou zprávou. Zpěvačka u své nové fotografie zveřejnila informace o plánovaném koncertu a také o svém novém singlu, který fanoušci tak dlouho očekávají. Fanoušci tuto zprávu okomentovali s nadšením: „Jsem moc natěšená na to, až to uslyším naživo v Poznani, bude to oheň“.

Ewa Farna

Ewa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Pochází z české části Těšína a žije ve Vendryni. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění. Farna začala v roce 2013 chodit s kytaristou ze své kapely, Martinem Chobotem. Za něj se pak v září roku 2017 provdala.

Na začátku června 2019 se mladá zpěvačka na sociální síti pochlubila fotografií, u níž oznámila radostnou novinku. S manželem se jim totiž narodil prvorozený syn Artuš.