„Svoboda v pohybu, v hudbě, možnosti cestovat.“ Dara Rolins nezamíří po cestě do zahraničí do karantény. Uživatelé zuří

„Z letadla rovnou do auta, z tenisek do kozaček a jede se pro změnu do Tater. A přesně takhle mě to baví. Rychlé střihy, změny. Svoboda v pohybu, v hudbě, možnosti cestovat, potkávat, vnímat, cítit a spolupracovat s různými, zpravidla velmi talentovanými lidmi. I díky tomuto životnímu stylu se dokážu dívat na svět bez předsudků, omezení, širokou optikou, s respektem a tolerancí ke všemu, co dělá člověka šťastným a co má schopnost potěšit i někoho jiného,“ okomentovala svůj příspěvek Dara Rolins.

Někteří z jejích fanoušků ale byli znepokojeni, že hvězda nezamíří do karantény, a to vzhledem k aktuální situaci s koronavirem ve světě.

„Já být tebou, tak se dám 3 týdny do karantény,“ okomentovala příspěvek jedna z jejích sledujících.

„Též si myslím, že by takoví lidé měli být příkladem,“ souhlasí s předchozí komentující i další odběratelka.

V Česku se podle posledních údajů nebezpečným koronavirem nakazilo 32 lidí. Dnes, tedy v pondělí 9. března, se kvůli epidemii opět sejde Bezpečnostní rada státu. Od dnešního rána navíc v Česku začala platit mimořádná opatření na hranicích. Policisté, hasiči a celníci budou namátkově kontrolovat přijíždějící a upozorňovat je na rizika spojená s koronavirem. Lidé, kteří se vrátili z Itálie, se musí nahlásit u svého praktického lékaře a absolvovat 14denní karanténu.

Na Slovensku je zatím potvrzeno pět případů nákazy koronavirem. Země však již začíná zavádět různá opatření ve snaze vyhnout se dalšímu šíření nákazy. Pokud jde o nakažené osoby, prvním potvrzeným byl dvaapadesátiletý pacient, který je aktuálně hospitalizován na infekčním oddělení Univerzitní nemocnice v Bratislavě. Další dva nakažení jsou manželka a syn tohoto muže, kterého premiér Peter Pellegrini v pátek označil za první oficiálně potvrzený případ nákazy na Slovensku.