„Je mi to moc líto.“ Video Lucie Bílé u fanoušků vyvolalo slzy

Česká zpěvačka Lucie Bílá zveřejnila video projev pro své fanoušky. U některých to vyvolalo slzy. Jakou zprávu pro ně zpěvačka okomentovala?

Ve spojení s koronavirem a rozhodnutím vlády Slovenska Lucie Bílá nemůže vystoupit na koncertu na Slovensku.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Je mi to moc líto... Публикация от Lucie Bílá (@luciebila) 9 Мар 2020 в 11:23 PDT

„To znamená, že moje turné na Slovensku, které začíná ve středu, nebude. Ale není to z mého rozhodnutí, to je důležité říct. Já se svým týmem udělám všechno pro to, abych vám všechny ty koncerty náhradním termínem nahradila, moc na vás myslím. Myslela jsem si, že budu zpívat, i kdyby vás bylo v sálu pět, ale proti rozhodnutí vlády jít nemůžu,“ uvedla ve svém projevu zpěvačka.

Pak dodala, aby lidé nepropadali panice, a nebáli se. Zpěvačka na podporu dokonce nabídla, že zazpívá na Instagramu. Takový vzkaz moc dojal uživatele, kteří pozitivně okomentovali tento příspěvek. Sama zpěvačka ho okomentovala tak: „Je mi to moc líto.”

„Jste úžasná a těšíme se na Vás… Aspoň si trošku také odpočinete a to není na škodu. Zasloužíte si to… Mohla byste nám něco nazpívat sem na Instagram. Bylo by to fajn. Mějte se krásně a pozor na zdraví. Váš věrný fanoušek,“ okomentoval uživatel.

„Mně šly úplně slzy do očí za Vás Luci, jak jste se od srdíčka omlouvala. Jste úžasná a je vidět, že vám ta slovíčka šla úplně z dušičky. Hlavně zdravíčko všem, to je nejvíc,“ napsala jedna z jejích fanynek.

Koronavirus v Česku

Od dnešních 18 hodin budou v Česku zrušeny všechny hromadné akce, včetně kulturních a sportovních. Navíc od zítra budou uzavřeny školy. Oznámil to na dnešní tiskové konferenci premiér Andrej Babiš. Babiš následně uvedl, že budou zavřeny školy, střední školy, odborná učiliště a univerzity. Omezení je zatím vyhlášeno na dobu neurčitou. Zákaz se také nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů. Jak na tiskové konferenci uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch, není zatím potřeba zavírat restaurace či nákupní centra.