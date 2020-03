„Jsem plná energie.“ Helena Vondráčková se těší na své turné nehledě na šíření koronaviru. Foto

Helena Vondráčková na svém Instagramu ze Star Voice, který probíhá ve Varšavě.

V popisu k příspěvku zpěvačka odhalila své emoce a plány do budoucna. Zpěvačka plánuje jet do Kyjeva, kde má převzít cenu za osobnost roku. Dodala také, že je plná energie.

„V pátek Star Voice ve Varšavě, včera a dnes Muž se železnou maskou na Broadwayi a za 14 dnů mě čeká výlet do Kyjeva, kde si převezmu cenu za Osobnost roku. Jsem plná energie, těším se na své turné a na všechny další pracovní aktivity, o kterých vás budu brzo informovat!“ poznamenala zpěvačka.

Fanoušci v komentářích hned začali jásat, uvedli, že se moc těší na další premiéry za účasti celebrity a zeptali se, odkud má zpěvačka tolik energie.



Lucie Bílá provedla online koncert kvůli koronaviru

„Kde berete tolik energie? Klobouk dolů!“ uvedla jedna ze sledujících.Dá se poznamenat, že se zpěvačka snaží udržovat pozitivní postoj na pozadí šíření nového koronaviru a nouzového stavu na území České republiky.

Česká zpěvačka Lucie Bílá před pár dny ohromila uživatele zprávou, ve které uvedla, že ve spojení se současnou situací ohledně epidemie koronaviru a zákazem masových akcí se rozhodla svým fanouškům zazpívat online.

Nedávno zpěvačka uskutečnila svůj slib a koncert uspořádala v přímém přenosu na Instagramu. Před začátkem se celebrita ještě jednou omluvila za zrušení koncertů a vyzvala, aby lidé neztráceli dobou náladu, dali si skleničku vína a užili si online koncert.

Po vystoupení Bílá přidala společnou fotku se svým synem a partnerem Radkem Filipi. V příspěvku celebrita poděkovala všem za společný večer a poradila všem, aby se usmívali i v tak náročných situacích.

„Pojďme se usmívat, protože úsměv na tváři přesvědčí i duši, že je vše v pořádku... Děkuji za společný večer...“ uvedla zpěvačka.

Fanoušci ji poděkovali za koncert a poznamenali, že to bylo krásné a doufají, že živé vysílání bude ještě někdy.

Nouzový stav na území ČR

Od čtvrtečních 14 hodin platí na území České republiky nouzový stav kvůli koronaviru. Vláda kromě toho činí řadu dalších opatření, platit mají po dobu 30 dnů.

Uvádí se, že od 12. března od 18:00 jsou v České republice zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Týká se to i náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí. Zakazují se i shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Zákaz platí do odvolání.