„Konečně jsem sehnala roušku.“ Krainová ohromila Instagram, když místo roušky si na tvař natáhla síťkové punčocháče.Foto

Krainová po vyhlášení na území ČR nouzového stavu na svém Instagramu zveřejnila fotku, na které místo roušky na tváři má černé síťkové punčocháče.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от simonakrainova (@simonakrainova) 13 Мар 2020 в 12:50 PDT



K příspěvku uvedla, že nakonec má masku. K tomu přidala heštegy, vyzývající zůstávat doma a mít pozitivní náladu.

„Konečně jsem sehnala roušku,“ sdělila celebrita.

Někteří uživatelé ale její příspěvek nepochopili a uvedli, že je to moc dělat si legrace z takové globální nemoci, která se šíří po celém světě.

Ostatní odvážný příspěvek označili jako výzvu brát věci pozitivně a nepřestávat si užívat život.



Lucie Bílá provedla online koncert kvůli koronaviru

„Simča nás tím přece vyzívá, ať zůstaneme pozitivní. Všichni víme jak je situace vážná, to, co se děje v Itálii, je úplná katastrofa. Proto je to už jen na nás, abychom dodržovali pravidla, ale také abychom nepodléhali úplně panice a beznaději. Jen nás chce naladit na lepší notu a trošku se nad fotkou zasmát. Už tak je všude kolem smutku až až,“ poznamenala jedna ze sledujících.Sama modelka ale zpřesnila, co tohle fotkou chtěla říct.

Česká zpěvačka Lucie Bílá před týdnem ohromila uživatele zprávou, ve které uvedla, že ve spojení se současnou situací ohledně epidemie koronaviru a zákazem masových akcí se rozhodla svým fanouškům zazpívat online.

A zpěvačka uskutečnila svůj slib a koncert uspořádala v přímém přenosu na Instagramu. Před začátkem se celebrita ještě jednou omluvila za zrušení koncertů a vyzvala, aby lidé neztráceli dobou náladu, dali si skleničku vína a užili si online koncert.

Po vystoupení Bílá přidala společnou fotku se svým synem a partnerem Radkem Filipim. V příspěvku celebrita poděkovala všem za společný večer a poradila všem, aby se usmívali i v tak náročných situacích.

„Pojďme se usmívat, protože úsměv na tváři přesvědčí i duši, že je vše v pořádku... Děkuji za společný večer...“ uvedla zpěvačka.

Fanoušci jí poděkovali za koncert a poznamenali, že to bylo krásné a doufají, že živé vysílání bude ještě někdy.

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.