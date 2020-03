Kucherenko o koronaviru a panice: Seďte doma! Myslíte si, že svět dělá tato razantní opatření kvůli nějaké běžné rýmě?

Kucherenko včera sdílela fotografii, na které je s rouškou, a vyzvala u ní ostatní, aby seděli doma.

„Děti moje… Asi takhle... Seďte doma (i já sedím), mám roušku v případě, že po 14 dnech bude vše ok... Zatím 14 dní povinně doma... Říkají nepropadat panice... Mám i já stavy, a budeme je mít možná všichni,“ přiznává.

Podle jejích slov jsme si nevážili toho, že jsme mohli jít normálně nakupovat, že jsme odvedli děti do školy, že jsme se setkávali jako kamarádi. „Tak tady je výsledek... Někdo nám chce říci SLOW-DOWN PEOPLE!!!! ️Bylo hodně závisti a nenávisti... Vidíte, nic z toho není podstatné!!! Týká se to každého z nás stejně!!! Vše řeším z domu, točím z domu. Co děláte vy?“ napsala k prvnímu příspěvku.

Dnes však na svém Instagramu uveřejnila další fotografii. Na ní je zachyceno, jak to dnes vypadalo v jednom ze supermarketů ve slovenském městě Michalovce.

„Z Michalovců mi byla zaslána fotka. Podívejte se, jak jsou lidé nalepení na sobě... Chápu, že si potřebujete i nakoupit, ale mějte od sebe odstup. Myslím si, že by to měla řídit policie... Víte co, řeknu vám, že si nic neuvědomujete...“ rozčilovala se.

Následně se s fanoušky podělila o to, co momentálně řeší ona doma. „My čekáme doma už 11. den, co bude... Alexandr má ve třídě pozitivní případ (žák/žačka), nebudu konkretizovat... Když nám to bylo oznámeno, myslela jsem, že zkolabuji...“ svěřila se.

„Seďte DOMA!!!!!! Fakt jste nic, ale nic, nepochopili... A ještě vy někteří taháte děti do parků, shromažďujete se… No comment, fakt. Vy si myslíte, že svět dělá tato razantní opatření kvůli nějaké běžné rýmě?“ ukončila svůj popisek u příspěvku.

Reakce fanoušků

V závěru pak ještě jednou vyzývá ostatní, aby seděli doma, protože taková razantní opatření nejsou přijímána pro nic za nic.

Ani jejím příznivcům se nelíbilo, jak se lidé chovají. „Tohle je snad zlý sen,“ napsala jedna z komentujících.

„Je to hrozné a stále nechápu, co ještě lidé všechno dokážou. Strašné sobectví,“ stálo v dalším komentáři.

A i zbytek reakcí se nesl v podobném duchu. Lidé psali, že jsou lidé nepoučitelní a nedisciplinovaní. Další přiznali, že mají strach a raději nevychází z domu.

Silvia Kucherenko

Tato kráska je slovenská modelka a často bývá označována za královnu všemožných plastik, což je ostatně vidět i na jejím vzhledu. Silvia otevřeně přiznává své plastické operace a uznává umělou krásu. Právě díky tomu má neustále nabídky z Turecka, kde patří mezi nejdražší modelky v zemi.

Na Slovensku se proslavila také tím, že byla milenkou moderátora Vila Rozborila.

Kucherenko se loni rozvedla se svým (nyní už bývalým) mužem Sergejem, za kterého se vdala v roce 2008. S ukrajinským podnikatelem má syna Alexandra, jenž se narodil v roce 2010. Sergej byl zatčen za milionové podvody a skončil ve vězení.