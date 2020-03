„Co je to za čumáčka?“ Dara Rolins prozradila, kdo má největší radost z toho, že je doma

„Doma. A nejvíc se z toho těší Lola a Foxi. Zdravíme vás, ať jste zdraví a máte dnes i každý další den důvod k úsměvu,“ napsala pod příspěvkem zpěvačka.

Uživatelům se pejsek na snímku moc líbil, a tak se nezdráhali snímek okomentovat.

„Co je to za čumáčka?“ okomentoval fotografii jeden ze sledujících.

„Děkujeme Dari, opatrujte se nám i vy tři. A všichni si držme palce, ať to celé co nejdříve skončí a ať z toho vyjdeme a přežijeme to bez újmy,“ napsala další uživatelka.

Dříve Daru Rolins kritizovali za to, že poté, co se vrátila ze svých zahraničních cest, nezamíří hned do karantény, a to vzhledem k aktuální situaci s koronavirem ve světě.

„Já být tebou, tak se dám 3 týdny do karantény,“ okomentovala tehdy příspěvek jedna z jejích sledujících.

Koronavirus na Slovensku

Slovenský premiér Peter Pellegrini nedávno sdělil, že tamní vláda v rámci boje proti šíření koronaviru vyhlásila v neděli stav nouze pro státní nemocnice. Podle premiéra je v současné chvíli na Slovensku registrováno 61 případů nákazy koronavirem.

Pellegrini také zdůraznil, že vyhlášení stavu nouze neznamená žádný problém pro slovenské zdravotnictví. Stav nouze má umožnit přesuny personálu, materiálu a techniky z nemocnice do nemocnice. Zdravotníci zároveň nebudou moci odmítnout přijít do práce, respektive vyhlásit stávku. Nařízení se týká všech nemocnic a ústavů zřízených státem. „Vláda je připravena kdykoliv toto usnesení rozšířit,“ upozornil premiér.