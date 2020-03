„Takhle se má zachovat každý.“ Blanarovičová dojala fanoušky svými slovy podpory o současné situaci

Slovenská herečka Yvetta Blanarovičová, která již delší dobu žije v Česku, se na svém Instagramu svěřila fanouškům, jak prožívá tyto těžké časy ona a její rodina. Prozradila například, že se dobrovolně se svou maminkou dala do karantény. Její slova podpory tak mnohé dojaly.

Blanarovičová na sociální sdílela fotografii, na které je zachycena společně se svou maminkou. U snímku pak svým příznivcům prozradila, že je doma již čtrnáct dnů a uvedla, jak je na tom její rodina nebo přátelé.

„Moji milí, jsem doma s mamkou už 2 týdny. Ano. Nařídila jsem nám dobrovolnou karanténu. Proto žádná kavárna, hospody, schůzky, návštěvy. Mí nejbližší žijí na Slovensku a ve Španělsku. Kdy je uvidím? Nevím. Ale respektujeme to bez hněvu a s pochopením. Včera mi volala sestra, že její 42letý kamarád, který přiletěl z Miami, má koronavirus, nebyl schopný mluvit do telefonu, protože se dusil,“ napsala.

Vyjádřila se také k tomu, jaká situace panovala ještě před několika dny v hlavním městě České republiky: „Tři dny zpět na Národní třídě v Praze bylo narváno, protože hospody vše dávaly ven. Teď jsme doma všichni.“

Zároveň v příspěvku vyjádřila své díky všem, kteří jsou v této situaci v tzv. první linii.

„Všem zdravotníkům, hasičům, armádě, policajtům, obsluze v obchodech s potravinami, kteří v současné době riskujete, máte můj velký obdiv. Pojďme si však říct, zastavili jsme se. Možná je potřebné být s rodinou, mluvit s dětmi, na které jinak nemáme čas. Podívejte se nahoru. Obloha je bez letadel. V noci je ticho. A během dne zpívají ptáci jak o život,“ uvedla.

Pozitivní reakce na Instagramu

V neposlední řadě dodala, že soucítí se všemi, kteří jsou nemocní . „Všem nám tahle situace zkomplikovala život, ale teprve teď se projeví solidarita a lidská slušnost. My to ustojíme a pomůžeme si navzájem,“ vyjádřila slova podpory herečka.

Na sdělení této šestapadesátileté krásky lidé reagovali velmi pozitivně. Někteří v komentářích vzkazovali, že jsou jí vděční za její slova. Další jí vyjadřovali respekt.

„Takhle se má zachovat každý,“ stálo v jednom z komentářů.

Našlo se i spousta uživatelů, kteří tyto dny také tráví doma se svou rodinou a nejbližšími.

„Yvettko, pěkně vyjádřené, je pěkné že maminku hlídáš, já dělám to samé. Můžu si aspoň vyzkoušet, když jsem poslouchal já jí, a teď musí poslouchat ona mě,“ podělil se o zkušenost další uživatel.

Yvetta Blanarovičová

Tato kráska je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.

si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinácii v ružovej zahradě. Nyní se objevuje na TV Nova v seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.

Koronavirus v Česku

Podle nejnovějších informací bylo v naší republice k dnešnímu dni potvrzeno celkem 396 případů nákazy koronavirem. Je to o 52 více než v pondělí večer. Provedených testů bylo zhruba 6600, uvedl premiér Andrej Babiš.

Šíření koronaviru COVID-19 se stále nedaří dostat pod kontrolu. Premiér Andrej Babiš tak na nedělní (15. března) večerní tiskové konferenci po jednání vlády oznámil, že Česko bude od nedělní půlnoci v karanténě.

Stalo se tak jen několik dní po vyhlášení nouzového stavu. Karanténa je zavedena od pondělí 16. 3. do 24. 3. 6:00. Obecně platí zákaz volného pohybu osob na území ČR, v usnesení je několik výjimek. Lidé mohou cestovat do zaměstnání, výjimka se týká i nutné cesty za rodinou, návštěvy lékaře nebo obstarání základních životních potřeb. Vláda také odložila senátní volby. Dne 16. března byly zavřeny hranice. Cizinci bez trvalého nebo přechodného pobytu mají zakázaný vstup do země. Čeští občané naopak nesmí vycestovat.