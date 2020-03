Jared Leto strávil 12 dní v poušti bez internetu a byl překvapen koronavirem

Americký herec a zpěvák, frontman hudební skupiny 30 Seconds to Mars Jared Leto meditoval 12 dní v poušti bez jakéhokoli spojení se světem a nevěděl o pandemii COVID-19. Informoval o tom na své instagramové stránce.

Na své stránce na Instagramu herec oznámil, že během svého pobytu v poušti neměl tušení o tom, co se děje na světě a teď jako by se vrátil do jiného světa.

„To je ale. Doslova 12 dní jsme meditovali v poušti a byli úplně izolovaní od vnějšího světa: ani internet, ani mobilní telefon. Proto jsme neměli tušení o tom, co se děje ve světě. Včera jsem se dostal jakoby do jiného světa. Ten, který se navždy změnil. Dostavám zprávy od kamarádů a rodiny ze všeho světa a zjišťuju, co se děje. Doufám, že většina je v pořádku. Všem pozitiva. Chraňte se,“ napsal Jared Leto na Instagramu.

Za několik hodin příspěvek získal stovky tisíc lajků a několik tisíc komentářů.

Někteří z jeho sledujících jeho příspěvek okomentovali: „Jen si představte, opustíte svět na 12 dní, abyste se vrátili a neměli toaletní papír.“ Mnozí komentující nevěří, že hudebník byl bez internetu a jako důkaz odkazují na jeho předchozí příspěvky, které byly zveřejněny, když se nacházel v poušti.

„Přesto jste zveřejnoval příspěvky pětkrát za tuto dobu,“ napsala jedna ze sledujících.

Jared Leto

K filmovým známým rolím patří role Harryho Goldfarba v kultovním filmu Requiem za sen a role Nema Nobody ve filmu Pan Nikdo. Ten patří mezi jeho nejúspěšnější filmové počiny.

Jared Leto je držitel množství cen, včetně cen Oscar, Zlatý glóbus a Screen Actors Guild Award za roli transgenderové ženy ve filmu Klub poslední naděje.

Nehledě na své úspěchy v kinematografii se Jared Leto v první řadě považuje za hudebníka. Je vokalistou hudební skupiny 30 Seconds to Mars, kterou založil on a jeho bratr Shannon v roce 1998.