Silvia Kucherenko se pochlubila luxusní rouškou. Že by nový módní doplněk?

Dívka se na svém Instagramu s fanoušky podělila o fotografii, na které má na sobě roušku. Nejedná se však o ledajakou roušku – zdobí ji značka Gucci.

„Vlasy nenabarvené, ale tohle fakt neřeším. I tak jsem si chtěla dát více přirozenou barvu… A krásné počasí. Hlavně buďte doma,“ napsala ke svému snímku.

Soudě podle komentářů to však vypadá, že uživatele zaujalo spíše to, jak Kucherenko v roušce vypadá, než to, že ji vůbec nosí.

„Hrozně vám to sluší,“ stálo v jednom z komentářů.

A hrnuly se i další lichotky. Fanoušci jí vzkazovali, že je opravdu krásná žena. Chválili jí také její modré oči, které teď vyniknou více než kdy jindy.

„Ta rouška – WOW. Avlasy máte i takhle super. Sluší vám to,“ napsala jí fanynka.

Další uživatelé vyjádřili svá přání, aby to vše brzy pominulo a bylo vše dobré na celém světě. Pár jedinců se pak zajímalo o to, zda je tato módní rouška někde v prodeji.

Silikonová kráska o koronaviru

Již nedávno se na instagramovém účtu této krásky objevily příspěvky, které odkazovaly na aktuální situaci s koronavirem.

U jedné z fotografií, na které je zachycena s rouškou, vyzvala ostatní, aby seděli doma. Následně ještě uvedla, co si o celé věci myslí.

Další příspěvek se týkal toho, jak jsou lidé stále nezodpovědní. K postu připojila fotografii z jednoho supermarketu, kde je spousta lidí namačkaných na sobě. Následně se s fanoušky podělila o to, co momentálně řeší ona doma. „My čekáme doma už 11. den, co bude... Alexandr má ve třídě pozitivní případ (žák/žačka), nebudu konkretizovat... Když nám to bylo oznámeno, myslela jsem, že zkolabuji...“ svěřila se.

Modelka apeluje, že opatření nejsou přijímána pro nic za nic.

Silvia Kucherenko

Kucherenko je slovenská modelka a často bývá označována za královnu všemožných plastik, což je ostatně vidět i na jejím vzhledu. Silvia otevřeně přiznává své plastické operace a uznává umělou krásu. Právě díky tomu má neustále nabídky z Turecka, kde patří mezi nejdražší modelky v zemi.

Na Slovensku se proslavila také tím, že byla milenkou moderátora Vila Rozborila.

Kucherenko se loni rozvedla se svým (nyní už bývalým) mužem Sergejem, za kterého se vdala v roce 2008. S ukrajinským podnikatelem má syna Alexandra, jenž se narodil v roce 2010. Sergej byl zatčen za milionové podvody a skončil ve vězení.