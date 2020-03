„Vystajlovaná“ Dara Rolins. Jak na její outfit reagovali fanoušci?

Sociální síť je kvůli hrozbě nákazy koronavirem v poslední době zahlcena spoustou fotografií lidí s rouškami. Mezi nimi jsou i známé osobnosti, třeba jako Dara Rolins. Ta u svého příspěvku fanouškům prozradila, jak tráví čas v této nelehké situaci.

„Až v půlce procházky jsem si všimla, jak nebojácně jsem to dnes ráno v té šatně postajlovala. A jak vypadají vaše rána v tyto dny?“ zajímala se v úvodu Dara.

Dále fanouškům napsala, jak vypadají její dny: „Budík mi zazvoní v 8 a ještě v polospánku na sebe hodím to, co najdu po cestě z domu, na zahradu a z ní rovnou do lesa (přímý důkaz máte před očima). Po procházce trošku jógy, dopsat svůj další diář, hrajeme s Lol Playstation, Nintendo, Roblox, seriály na Netflixu – samozřejmě, no a průběžně uklízím.“ Kromě toho ještě Dara vaří podle knih, které sbírá.

„Při tom všem myslím i na vás, posílám virtuální objetí, držte se. Pojďme si v rámci rozdaných karet a možností „užít“ ten čas, který nám byl zřejmě ne úplnou náhodou vyhraněný k aktivitám, emocím, myšlenkám, které nám za jiných okolností v běhu dní tak všedně proběhnou, někdy uniknou...“ dodala.

Fanoušci jí samozřejmě jejíchválili. „Vystajlovaná na pána,“ napsal jeden uživatel.

Někteří se s ní podělili i o to, co dělají v těchto dnech oni. Jiní ji upozorňovali na to, že v přírodě roušku nosit nemusí: „V lese rouška netřeba.“

Lidé, co žijí ve městech, pak zpěvačce vzkazovali, že jí les závidí.

Stylová kráska Kucherenko

Dnes jsme psali o tom, že dalším člověkem, který nevychází z domu bez roušky je i slovenská modelka Silvia Kucherenko. Ta pomůcku pečlivě nosí a bere ji i jako módní doplněk.

Dotyčná se na svém Instagramu s fanoušky podělila o fotografii, na které má na sobě roušku. Nejedná se však o ledajakou roušku – zdobí ji značka Gucci.

„Vlasy nenabarvené, ale tohle fakt neřeším. I tak jsem si chtěla dát více přirozenou barvu… A krásné počasí. Hlavně buďte doma,“ napsala ke své fotografii.

