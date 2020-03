„Nikdo nevychází ven a vy to podporujete?“ Krainová si šla zaběhat bez roušky a naštvala internet

„Day 4. Run 9,2km done,“ zúčtovala opět Krainová a ukázala selfie z lesa.

I když dříve takové fotografie české topmodelky pouze ženy motivovaly, nyní se během státní karantény někteří její sledující kvůli tomu naštvali. „Nikdo nevychází ven a vy to podporujete???“ napsala k příspěvku Krainové jedna z uživatelek. „Neměla byste radši šít roušky,“ objevil se další vyčítavý komentář.

Simona na kritiku zatím žádným způsobem nereagovala. Milovníci sportu se však postavili na její stranu.

„Přesně… Všichni ale úplně všichni budeme šít roušky… Tvl to se už nedá číst,“ vzkázala kritikům pod příspěvkem sestry Yvona Krainová.

„Proč by si člověk nemohl jít zaběhat do lesa, kde není ani noha?? To je jako trestný?“ ptala se další uživatelka.

„Závidím! Já jsem to nevydržela a šla jsem si zaběhat na náš kopec. Dostala jsem pokutu,“ uvedla sledující, která pak vysvětlila, že žije v Barceloně.

Karanténa v ČR

V současné době je v České republice zaznamenáno 774 případů infekce novým koronavirem, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Testováno bylo téměř 11 619 osob.

V celém Česku od nedělní půlnoci platí karanténa. Povolen bude jen nezbytný pohyb – tedy do práce, na nákup potravin nebo například k lékaři.

Od včerejší půlnoci navíc platí zákaz vycházení bez roušky.

Pandemie COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.