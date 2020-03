„A kde máte roušky?“ Blanarovičová ohromila Instagram společnou fotkou s kolegy ze seriálu Ulice

Herečka přidala společné selfie s Veronikou Čermák Mackovou a Petrem Vackem. Herci stojí v blízkosti, objímají jeden druhého a na sobě nemají roušky.

V popisku k příspěvku celebrita všechny pozdravila a uvedla, že se moc těší, až se zas sejdou ve studiu.

„Těšíme se na vás...když skončí nucená pauza a my se opět sejdeme ve studiu...pozdravujeme všechny,“ napsala Blanarovičová.

Fanoušci uvedli, že viděli každý díl a ten si teď klidně skončí. Ale doufají, že pauzu vydrží.

Někteří poznamenali, že herci se nemají nacházet v takové blízkosti. Zeptali se i na roušky.

„Buďte na sebe opatrní!“

„A kde máte roušky?“

Jak Yvetta Blanarovičová prožívá pandemii koronaviru

Herečka Blanarovičová před několika dny prozradila, že se dobrovolně se svou maminkou dala do karantény. Její slova podpory tak mnohé dojaly.



Yvetta Blanarovičová

Blanarovičová na sociální sdílela fotografii, na které je zachycena společně se svou maminkou. U snímku pak svým příznivcům prozradila, že je doma již čtrnáct dnů a uvedla, jak je na tom její rodina nebo přátelé.„Moji milí, jsem doma s mamkou už 2 týdny. Ano. Nařídila jsem nám dobrovolnou karanténu. Proto žádná kavárna, hospody, schůzky, návštěvy. Mí nejbližší žijí na Slovensku a ve Španělsku. Kdy je uvidím? Nevím. Ale respektujeme to bez hněvu a s pochopením. Včera mi volala sestra, že její 42letý kamarád, který přiletěl z Miami, má koronavirus, nebyl schopný mluvit do telefonu, protože se dusil,“ napsala.Vyjádřila se také k tomu, jaká situace panovala ještě před několika dny v hlavním městě České republiky: „Tři dny zpět na Národní třídě v Praze bylo narváno, protože hospody vše dávaly ven. Teď jsme doma všichni.“V neposlední řadě dodala, že soucítí se všemi, kteří jsou nemocní. „Všem nám tahle situace zkomplikovala život, ale teprve teď se projeví solidarita a lidská slušnost. My to ustojíme a pomůžeme si navzájem,“ vyjádřila slova podpory herečka.

Blanarovičová je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.

Blanarovičová si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinácii v ružovej záhrade. Nyní se objevuje na TV Nova v seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.