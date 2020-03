30letá Petra Kvitová ohromila uživatele odvážnou fotografií

Na snímku se sportovkyně ukázala ve vší kráse. Zapózovala v bílém tílku, které podtrhlo její dokonalou postavu. Petra příspěvek okomentovala: „Teď jako nikdy jsme jeden tým.“

Její sledující okamžitě začali snímek komentovat.

„Dávej na sebe pozor, Petro. Přeji vám a vaší rodině všechno nejlepší v této těžké době. Překonáme to a tenis se vrátí. Už se nemůžu dočkat,“ napsal jeden z uživatelů.

Mnozí si všimli, jak krásně na snímku vypadá. Mezi komentáři bylo například: „Ohromující“, „Jste úžasná“, „Sexy“.

Nedávno česká tenistka oslavila své třicáté narozeniny. U této příležitosti poskytla Blesku rozhovor, ve kterém prozradila nejen své touhy a zážitky, ale také své pocity. V rozhovoru Kvitová vysvětlila, že za třicet let jejího života se stala velká spousta věcí. Uvedla, že ačkoliv není pyšná úplně na vše, tak na 98 procent jistě ano. Zároveň vyjádřila naději, že jsou na ni pyšní i její rodiče.

Osobní život

Ve stejném rozhovoru pro Blesk Kvitová zmínila i svůj osobní život. Tenistka je delší dobu bez partnera a prozradila, jak se zamilovává, a zda dá na lásku na první pohled. „Pro mě je to asi hrozně těžké, spíš by mi to trvalo. Jsem samozřejmě více obezřetná, než jsem bývala, nejenom tím, co se stalo, ale i jaká je teď doba. Určitě mi to zabere déle než jen první pohled,“ vysvětlila.

Sama tenistka se označila za citlivou, která se často nad něčím dojímá. Vysvětlila, že to zdědila po svém otci. Dodala, že dříve se dojímala často nad filmy, nyní však nad životními příběhy. S přibývajícím věkem je však stále tvrdší.