„Bože, to je postavička.“ Sedmačtyřicetiletá Dara Rolins ukázala, jak vypadá v karanténě

Na snímcích tato kráska pózuje v růžovém outfitu, který skvěle podtrhl její dokonalou postavu. Uživatelé ji doslova zasypali komplimenty, přičemž jí vzkazovali, že by také chtěli takovou postavu, jakou má ona ve svých 47 letech.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🐾🐾🐾🐾... Публикация от Dara Rolins (@dararolins_vermi) 21 Мар 2020 в 2:19 PDT

„Hele, jako, jdeš proti času. Je mi 24 a chci vypadat jako ty,“ okomentovala snímek jedna ze sledujících.

„Bože, to je postavička,“ napsala další uživatelka.

Již dříve Dara Rolins ukazála, jak vypadá v roušce a prozradila, jak tráví čas v této nelehké situaci: „Budík mi zazvoní v 8 a ještě v polospánku na sebe hodím to, co najdu po cestě z domu, na zahradu a z ní rovnou do lesa (přímý důkaz máte před očima). Po procházce trošku jógy, dopsat svůj další diář, hrajeme s Lol Playstation, Nintendo, Roblox, seriály na Netflixu – samozřejmě, no a průběžně uklízím.“ Kromě toho ještě Dara vaří podle knih, které sbírá.

Strčí do kapsy kdejakou mladou dívku

Sedmačtyřicetiletá zpěvačka ve svém věku vypadá stále velmi dobře. Nejednou tato slova potvrdila svými odvážnými fotografiemi. V minulosti se například Dara Rolins na snímcích ukázala v černých bikinách neobyčejného střihu. Některým jejím sledujícím to ale nestačilo a žádali víc.

V den svých narozenin zveřejnila snímek, díky kterému ji sledující zahrnuli komplimenty. Dara Rolins na snímku předvedla, jak se líčí a ukázala svou tvář v plné kráse.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla dne 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.