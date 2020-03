Lucie Bílá pokračuje v dobrém skutku a dál šije roušky. Jste úžasná, rozplývají se fanoušci

Známá česká zpěvačka a několikanásobná slavice Lucie Bílá pokračuje v šití roušek a pomáhá tam, kde je to potřeba. Zpěvačku na sociální síti chválili i její příznivci.

Lucie Bílá je sice zpěvačka, ale její původní profese je jiná. Je totiž vyučená švadlenka. A právě dovednost, že umí šít, se jí v poslední týdny hodí více, než kdy jindy.

Již na začátku měsíce se s chutí pustila do šití látkových roušek, a to poté, co v Česku tyto ochranné pomůcky začaly žalostně chybět. Dnes se však někteří i přes dodávky z Číny potýkají stále s jejich nedostatkem, a tak zpěvačka šije dál.

Na svém Instagramu se nyní fanouškům pochlubila fotografií, na níž je vidět, kolik práce odvedla.

„A tak jsme si s kamarádkou Leuškou daly na uši sluchátka a povídaly si po telefonu a přitom šily a šily… Jde to rychleji od ruky… Zítra vyžehlit a hurá další roušky do světa… Krásný večer, moji milí,“ napsala ke snímku na Instagramu.

Jde tak vidět, že ani v těchto těžkých dnech Lucie nezahálí a snaží se pomoci tam, kde je to potřeba. O tom, že má Lucie dobré srdce, vědí i její fanoušci a dávají jí to znát v komentářích.

„Lucinko, Vy máte tak krásné velké srdce, jako je Váš úsměv, kterým vždy potěšíte duši člověka... Přeji Vám hodně zdraví…,“ vzkázala jí jedna z fanynek.

A i ostatní uváděli, že je zpěvačka šikovná, a psali, že před ní smekají.

„Jste úžasná,“ zní v jednom z komentářů a přidávají se další: „Jste skvělá!“

„Neuvěřitelné, že máte na to ještě po tolika dnech energii,“ žasli jiní.

Pár jedinců se pak zajímalo o to, kam tyto roušky poputují tentokrát. Lucie totiž většinu ušitých roušek posílala do kladenské nemocnice.

Známé osobnosti šijí roušky

Lucie Bílá však není jedinou celebritou, která usedla za šicí stroj. Již v minulosti jsme informovali o tom, že pomoci se rozhodla také česká herečka a bývalá první dáma ČR Dagmar Havlová. Ta roušky šije společně s garderobiérkou Divadla na Vinohradech Ivetou Vaňousovou.

Kromě celebrit se do akce zapojili také známí módní návrháři. Zmiňme například Miroslava Bártu, Kateřinu Geislerovou, Lukáše Lindnera, Petru Balvínovou, Pavla Berkyho, Lukáše Kimličku, Lukáše Macháčka, Jitku Klett, Michaelu Duckou, Karolínu Otevřelovou, Ivu Burkertovou a mnohé další.