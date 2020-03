Kucherenko tvrdí, že roušky jsou módním doplňkem. Myslím, že se budou nosit dlouho, uvádí

Slovenská modelka Silvia Kucherenko se na sociální síti vyjádřila k nošení roušek a většina jejích příznivců s ní souhlasila. Není to však poprvé, co se tato kráska věnovala danému tématu koronavirové krize a s ní spojeným opatřením.

Na instagramovém profilu této krásky se objevil nový snímek, na kterém má na sobě rudou roušku. Kucherenko tím tk jen potvrzuje, že i v těchto těžkých časech, kdy řádí koronavirus, se snaží vypadat hezky a za každou cenu být stylová.

„Z roušky se stává i, mimo jiné (že hlavně chrání), módní doplněk. Nemusí být jednobarevná – bílá... Myslím, že se budou nosit dlouho,“ uvedla silikonová kráska.

Modelce to na snímku opravdu moc sluší, čehož si všimli i její fanoušci. „Je to smutné, ale sluší ti,“ stálo v jednom z komentářů.

A k lichotkám se připojovali i jiní: „Pěkný dekolt, krásné oči… To je z vnějšího pohledu.“

„Za 10-15 let se budou roušky/respirátory nosit běžně,“ podělil se o svůj názor další fanoušek.

Kráska v roušce

Další jí psali, že je jako vždy krásná a dokonalá. Další se pak připojili k názoru, že se roušky možná budou nosit déle, než se původně myslelo.

Již nedávno se dotyčná na svém Instagramu s fanoušky podělila o fotografii, na které má na sobě značkovou roušku, kterou zdobí logo Gucci. Pod snímkem se okamžitě nahromadily lichotky. Fanoušci Kucherenko vzkazovali, že je opravdu krásná žena. Chválili jí také její modré oči, které teď vyniknou více než kdy jindy.

„Ta rouška – WOW. Avlasy máte i takhle super. Sluší vám to,“ napsala jí fanynka.

Další uživatelé vyjádřili svá přání, aby to vše brzy pominulo a bylo vše dobré na celém světě. Pár jedinců se pak zajímalo o to, zda je tato módní rouška někde v prodeji.

Kucherenko o koronavirové krizi

Není to však poprvé, co se modelka k situaci s koronavirem vyjádřila. V jednom z prvních příspěvků vyzvala ostatní, aby seděli doma. Následně ještě uvedla, co si o celé věci myslí.

Další příspěvek se týkal toho, jak jsou lidé stále nezodpovědní. K postu připojila fotografii z jednoho supermarketu, kde je spousta lidí namačkaných na sobě. Následně se s fanoušky podělila o to, co momentálně řeší ona doma. „My čekáme doma už 11. den, co bude... Alexandr má ve třídě pozitivní případ (žák/žačka), nebudu konkretizovat... Když nám to bylo oznámeno, myslela jsem, že zkolabuji...“ svěřila se.

V neposlední řadě dotyčná vyjádřila své pocity ohledně solidarity. Rozhodnutí ruského vedení poskytnout humanitární pomoc Iállii je podle ní projevem vnímavého a soucitného jednání, které zatím Evropské unii chybí.Silvia Kucherenko zveřejnila na svém Instagramu příspěvek, ve kterém vyjádřila svůj obdiv ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Ten se dle ní projevil jako muž činu, který pomáhá cizí zemí v boji s koronavirem. Kucherenko zároveň podotýká, že ruští občané jsou jednoznačně schopni držet pospolu se svými partnery.

Silvia Kucherenko

Kucherenko je slovenská modelka a často bývá označována za královnu všemožných plastik, což je ostatně vidět i na jejím vzhledu. Silvia otevřeně přiznává své plastické operace a uznává umělou krásu. Právě díky tomu má neustále nabídky z Turecka, kde patří mezi nejdražší modelky v zemi.

Na Slovensku se proslavila také tím, že byla milenkou moderátora Vila Rozborila.

Kucherenko se loni rozvedla se svým (nyní už bývalým) mužem Sergejem, za kterého se vdala v roce 2008. S ukrajinským podnikatelem má syna Alexandra, jenž se narodil v roce 2010. Sergej byl zatčen za milionové podvody a skončil ve vězení.