„Drsňačka.” 56letá Lucie Bílá ukázala, jak zvedá na benči 70 kilogramů

„Když může Ráďa žehlit, tak já můžu “benčovat”,“ napsala pod příspěvkem zpěvačka. Na záběrech ukazuje, jak v posilovně svého partnera Radka Filipi zvedá 70kilogramový brenč, ale je to dobrý výkon kameramana a dobrý střih.

„Drsňačka, miluji váš smysl pro humor,“ tak okomentovala jedna z jejích fanynek.

„Lucko, jste dobrá, odskočila jste si od žehličky a jen tak zvedla 100kg,“ napsala další uživatelka.

Uživatelé ocenili její smysl pro humor a napsali, že video je super a zlepšilo jim náladu.

Dříve zpěvačka vymyslela, jak ještě může pomoct lékařům v této těžké situaci v boji s koronavirem. Pamatujeme, že již na začátku měsíce se s chutí pustila do šití látkových roušek, a to poté, co v Česku tyto ochranné pomůcky začaly žalostně chybět. Nedávno Lucie Bílá uspořádala dodávku kávy své vlastní značky do nemocnice.

Lucie Bílá

Lucie Bílá byla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě ve 21 letech. V březnu roku 1995 se jí ve vztahu s producentem a divadelníkem narodil jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár spolu žije. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.