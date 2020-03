Dara Rolins se na Instagramu svěřila se svými způsoby boje s koronavirem v karanténě, ale narazila na nával kritiky

Rolins přidala fotku z procházky lesem. Celebrita pózuje vedle dřeva, a to bez roušky.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dara Rolins (@dararolins_vermi) 27 Мар 2020 в 12:48 PDT



V příspěvku uvedla, že během koronaviru si pomáhá nejen čerstvým vzduchem, ale i vitamíny, které používá.

„Vitamín C, D3, hořčík, zinek, selen - to je moje kombo a doporučuju pro posílení vaší imunity, a v těchto dnech obzvlášť,“ dodala.

Fanoušci sdíleli své pohledy na neoblíbené vitamíny a potraviny pro zvýšení imunity.

Někteří ale zpozorovali, že na instastorie Dara nesprávně použila roušku.

„Na roušku se nemá sahat zepředu. Tím se dělá více škody než užitku. Ta strana je kontaminovaná. Česka vláda nařídila nosit roušky, ale nikomu už nevysvětlila, jak je správně používat,” poznamenala v komentářích jedna ze sledujících.

Další žena, která je zdravotní sestrou dodala, že když lidi neví, jak používat správně roušku, tak je to úplně k ničemu.

Před několika dny Dara ukázala, jak vypadá v karanténě. Na snímcích tato kráska pózuje v růžovém outfitu, který skvěle podtrhl její dokonalou postavu. Uživatelé ji doslova zasypali komplimenty, přičemž jí vzkazovali, že by také chtěli takovou postavu, jakou má ona ve svých 47 letech.

„Bože, to je postavička,“ napsala další uživatelka.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla dne 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.