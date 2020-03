Belohorcová o koronaviru v USA: Přestěhovaní z mrakodrapu a konec podnikání. „Na Slovensko a Česko jsem pyšná,“ říká

Belohorcová uvedla, že se musela s rodinou z luxusního mrakodrapu přestěhovat, jelikož se v budově začaly objevovat nákazy COVID-19.

„Opustili jsme apartmán ve 22. patře, kde jsme žili, protože se v domě objevily už tři nákazy koronavirem, a předčasně ukončili smlouvu. Přestěhovali jsme se do naší rezidence, kterou jsme doposud pronajímali. Máme tady zahradu, bazén a volnost, to v mrakodrapu už nebylo, všechno se uzavřelo, a navíc jsme měli veliký strach o moje rodiče, kteří jsou stále ještě tady s námi a čekají na repatriační let domů,“ řekla Blesku Belohorcová přímo z Miami.

Její podnikání také muselo být zastaveno, ale na rozdíl od Američanů má rodina bývalé slovenské moderátorky rezervu. „Na celou sezonu jsme měli vybookovanou rezidenci s byty, ale to padlo, všichni to zrušili, takže výdělek nula. Naštěstí jsme měli dost našetřeno, takže jsme všechno vybrali a určitě nám bída nehrozí. Američané nemají žádné zásoby a peníze, takže to bude ještě hodně těžké. Teď je pro nás nejdůležitější, aby se rodiče v pořádku dostali domů. My se rozhodně tenhle rok do Česka nepodíváme, budeme tady a bojovat, ale věřím, že se vše opět v dobré obrátí,“ uvedla Zuzana.

Nedostatkovým zbožím se v USA stejně jako v Česku staly roušky, dezinfekční gely a toaletní papír, popsala Zuzana. „Potravin je dostatek, akorát je polovina obchodů zavřená. Školy, bary, restaurace, pláže a vůbec společenský život skončil. Navíc je nové nařízení, že od 22 hodin do 5 do rána nesmíte vyjít ven,“ dodala Belohorcová. „Když vidím, jaká opatření se dělají v Česku nebo na Slovensku, jsem pyšná, kde jsem se narodila. Všem přeji hlavně zdraví,“ podotkla.

Pandemie COVID-19, jejíž první případy byly zaznamenány v čínském městě Wu-chan na konci loňského roku, zasáhla již více než 200 zemí a území. Podle posledních údajů WHO bylo ve světě zaznamenáno téměř 800 tisíc případů infekce, zemřelo přes 38 tisíc lidí. Karanténa a samoizolační režim je momentálně zavedený v mnoha zemích.

Podle údajů ze dne 31. března bylo v USA infikováno novým typem koronaviru 163,5 tisíce lidí, více než tři tisíce lidí zemřelo.