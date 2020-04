„Kdo si umí udělat srandu sám ze sebe, toho ostatní nemůžou urazit”. Kerndlová ukázala, jak bude vypadat po karanténě

Česká zpěvačka Tereza Kerndlová svým příspěvkem na Instagramu přilákala značnou pozornost uživatelů. Zveřejnila totiž dvě fotky, z nichž jedna je originální, zatímco ta druhá je modifikovaná účinkem stárnutí. Tímto způsobem ukázala, jak by mohla vypadat v době, kdy skončí karanténa.

Zpěvačka Tereza Kerndlová, která reprezentovala Českou rebubliku na Eurovizi v roce 2008, sdílela příspěvek, v němž ukázala, jak by mohla vypadat na konci karantény zavedené v České republice v souvislosti s pandemií koronaviru.

„Před karanténou vs. Po karanténě... Holky, takhle dopadnem, pokud to přežijem... Ale v dnešní situaci je zcela jedno, jak budeme vypadat... PS Jo a kluci, vás se to taky týká,“ napsala česká zpěvačka.

Drtivá většina uživatelů se v komentářích shodla v názoru, že zpěvačka vypadá skvěle na obou fotkách.

„Terezko, tobě by to slušelo i takhle. Jsi pořád nádherná,” okomentoval uživatel s přezdívkou chlastik.

Uživatelka misslucie3 zanechala vtipný komentář. „Po karanténě bude fitness karanténa,” uvedla.

Další uživatelé ocenili smysl pro humor Terezy Kerndlové.

„Kdo si umí udělat srandu sám ze sebe, toho ostatní nemůžou urazit!” napsal uživatel Martin Bolech.

Jeden z uživatelů si dokonce všiml, že na modifikované fotce se Kendrlová podobá známé české herečce a zpěvačce.

„Na té pravé fotce vypadáš jako Marta Kubišová,” sdělil svůj dojem uživatel vitekder.

Uživatelka s přezdívkou neopatrná_monika vyjádřila svůj obdiv k českému národu a tomu, jak si dokázali poradit v těžké situaci.

„Přežijeme, i naše národní poklady přežijou! Hrozba koronaviru nám ukázala, jak jsme my Češi skvělej národ. A jak jsme zareagovali? Bomba. Kdo nadává na českou povahu, podle sebe soudí ostatní,” uvedla dotyčná.

Tereza Kerndlová

Tereza Kerndlová je česká zpěvačka, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 skupina získala Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.

Tereza pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.

Tereza Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Se zpěvačkou zatím děti nemají.