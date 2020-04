Belohorcová radí fanouškům ohledně cvičení v době karantény. Sklidila jen samé komplimenty a slova chvály

Zuzana Belohorcová sdílela na svém účtu na Instagramu několik fotografií, na kterých je zachyceno, jak se nyní udržuje v kondici. Moderátorka má na sobě šedou soupravu na cvičení, která krásně podtrhla její křivky. Celou fotografii navíc obohatil její úsměv od ucha k uchu.

„…Když tak všichni v té karanténě makáte, tak já se přidám taky… Ani činky nejsou potřeba, stačí obyčejné láhve vody. A samozřejmě je důležitá energie a chuť jít do toho,“ napsala k fotografii.

A lichotky a další pozitivní komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat. Lidé jí vzkazovali, jak jí to sluší a že má super figuru.

„Zuzanko, ty jsi tak krásná,“ napsala jedna její fanynka.

„Je neuvěřitelné, že Vás neopouští dobrá nálada a pořád na sobě makáte. Vypadáte líp než v dobách, kdy jste uváděla pořady v TV,“ myslí si jeden fanoušek.

Další pak zdůrazňovali, co se jim na této krásce líbí ze všeho nejvíce: „Zuzi, moc se mi líbí, že nejsi žádná přemejkapovaná pipina, jako každá druhá zde na IG, co i spát chodí nažehlená. Líbí se mi, že jsi přirozená, vždy usměvavá a nestydíš se ukázat vrásky. To je přesně to, co tě dělá tak krásnou ženou.“

Někteří se ale přiznali, že jim chybí právě ta motivace ke cvičení.

Moderátorka a karanténa

Dotyčná se nedávno svěřila, že vzhledem k aktuální situaci s koronavirem v USA, opustila se svou rodinou byt v luxusním mrakodrapu, ve kterém bydleli. V budově se totiž začaly objevovat případy nákazy COVID-19.

„Opustili jsme apartmán ve 22. patře, kde jsme žili, protože se v domě objevily už tři nákazy koronavirem, a předčasně ukončili smlouvu. Přestěhovali jsme se do naší rezidence, kterou jsme doposud pronajímali. Máme tady zahradu, bazén a volnost, to v mrakodrapu už nebylo, všechno se uzavřelo, a navíc jsme měli veliký strach o moje rodiče, kteří jsou stále ještě tady s námi a čekají na repatriační let domů,“ uvedla.

Zuzana Belohorcová

Belohorcová je na Slovensku známá jako moderátorka počasí a erotického pořadu Láskanie. V minulosti moderovala i erotickou show v Česku – Peříčko, vysílanou na televizní stanici TV Nova. Na televizi Markíza moderovala i reality show Big Brother.

Nyní bydlí se svým manželem Vlastimilem Hájkem a dětmi na Floridě, kam se rodina přestěhovala v roce 2012. Na Instagramu často veřejně sdílí fotografie ze svého života.