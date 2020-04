„Najdi 7 rozdílů.“ Do karanténních her na Instagramu se zapojila i Kerndlová. Zvedla však laťku

Zpěvačka Tereza Kerndlová se snaží rozptýlit své fanoušky, jak jen to jde. I tentokrát si pro ně připravila malou hádanka v podobě najdi 7 rozdílů na fotkách. Vypadá to však, že svým fanouškům dala opravdu zabrat.

Tato kráska se rozhodla, že své fanoušky zabaví. A posloužila jí k tomu jedna jediná fotografie. Úkolem jejich příznivců bylo najít sedm rozdílů.

„Minule jste mě docela utřeli, myslela jsem, že vám to bude trochu dýl trvat… Najdi 7 rozdílů, zvedla jsem level... Tak a teď se uvidí?!? První foto je originál a ty posouvej na další fotku a hledej...“ stojí u jejího příspěvku.

Není to poprvé, co si Tereza pro své fanoušky něco takového připravila. Už před pár dny je nechala, aby uhádli sedm rozdílů u fotografii, na které je zvěčněna u grilu v zástěře. Holt, kdo si hraje, nezlobí!

„Stín stromu, malíček, nehet, stín slunečníku, tvůj stín (kloubek), ale poslední prostě nemůžu najít,“ svěřovali se někteří.

A jak reagovali lidé na současnou výzvu, v níž Kerndlová podle svých slov „zvedla level“? Většina z nich se snažila najít všechny rozdíly, ale málo komu se to podařilo.

Našli se ale i takoví, kteří s hledáním nechtěli ztrácet čas a raději se kochali tím, jak je Kerndlová krásná.

„Nic nebudu hledat, krása a dokonalost,“ napsal jeden z fanoušků.

Další kromě hádání zajímalo také to, jestli Tereza není náhodou nějaká smutná. Jiní ji zahrnovali milými slovy a lichotkami.

Blanarovičová a její hádanka

Také herečka Yvetta Blanarovičová se snaží v karanténě zabavit nejen sebe, ale zřejmě i své fanoušky. Připravila si pro ně totiž na sociální síti neobvyklou hádanku.

Slovenská kráska na svém profilu na Instagramu sdílela fotografii, na které je vyobrazeno jen několik očí. Svým příznivcům pak dala za úkol, aby uhádli, komu tato kukadla patří. Ani v tomto případě se uživatelé nenechali zahanbit a poctivě hádali.

Tereza Kerndlová

Tereza Kerndlová je, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 skupina získala Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.

Tereza pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.

Tereza Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Se zpěvačkou zatím děti nemají.