Kdo je na snímku – Andrea Verešová nebo její dcera? Uživatelé byli překvapeni

A proč tolik povyku kvůli jedné fotografii? Uživatelé si totiž modelku málem spletli s její dospívající dcerou Vanessou, která se nedávno vysloužila hodně komplimentů v komentářích.

„Pojďme si vyměnit recepty. Co je hitem u vás v kuchyni? U nás se vaří třikrát denně. Teda já vařím (učím se s dětmi a k tomu nonstop, asi jako každá maminka v dnešní době, uklízím). Ale nestěžuji si. Baví mě to a beru to jako rodinnou terapii,“ napsala pod příspěvkem Andrea Verešová.

Její sledující byli nadšeni tím, jak vypadá v kuchyni: „Taky bych si přál, aby jednou moje žena vypadala takhle upravená při pečení.“

A hrnuly se i další komplimenty: „Neskutečný, jste jak dvacetiletá holčička, jste nejhezčí prostě.“

Někteří uživatelé si nemohli nevšimnout podoby s její dcerou a mysleli si, že je na snímku Vanessa.

„Vy mládnete? Začínáte být podobná vaší dceři. Tak kdo koho porodil?“ ptala se u snímku jedna z uživatelek.

S ní souhlasila i další odběratelka: „Andrejko, v první chvíli jsem viděla Vanessku (to je podoba). Krásný víkend celé rodince.“

Již dříve uživatelé psali o neskutečné podobě Andrey a její dcery, a to, když se modelka pochlubila společným snímkem, na kterém pózovala se svými dětmi, synem Danielem Tobiášem a dcerou Vanessou. Uživatelé si ale všimli především krásy její dcery, a tak jí v komentářích psali spoustu komplimentů. „Dcerka je Vaše kopie, Andrejko,“ napsala jedna uživatelka.

Andrea Verešová

Modelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.

V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Modelka se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.