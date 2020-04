Lucie Bílá a její karanténa s humorem. Jste krásně sehraní, reagují s nadšením fanoušci

Na instagramovém profilu této české krásky se objevilo nové video, na němž je hlavním aktérem její o několik let mladší přítel Radek. Ten má přes hlavu nákrčník a tvrdí, že se dívá na mobilu na mapu, aby věděl, kudy má jet.

„Karanténa s humorem,“ okomentovala Lucie stručně, leč výstižně, toto video.

Zobrazit příspěvek na Instagramu ...Karanténa s humorem...🙈😷🤣 Příspěvek sdílený Lucie Bílá (@luciebila), Dub 3, 2020 v 9:31 PDT

Během celého videa je slyšet, jak se Lucie dobře baví. V závěru pak své lásce se smíchem říká: „Já tě miluju!“

„Jste krásně sehraní, na to nejde nic říct, jen se krásně srdečně naplno smát. Úžasný,“ okomentovala video jedna z fanynek.

A jak na vtipné video reagovali její příznivci na Instagramu? Lidé byli nadšeni. V komentářích páru děkovali za to, že je tak skvěle pobavil.

A s předchozím názorem souhlasili i další: „Lucinko, pustila jsem si to asi 10x za sebou a nasmála jsem se. To je taková spousta srandy v té Vaší polovičce. Jste skvělí.“

„To není poprvé, co jste mě rozřechtali… Díky,“ vzkázal páru jiný komentující.

Je tedy vidět, že se dotyční v karanténě doma rozhodně nenudí a umí si udělat legraci i sami ze sebe.

Srdce na správném místě

Již několikrát jsme informovali o tom, že Lucie Bílá ani v této těžké době nelenila a snažila se přiložit ruku k dílu. Protože je vyučená švadlena, rozhodla se, že když je v Česku nedostatek roušek, usedne za šicí stroj a pomůže tam, kde je to potřeba. Denně tak šije roušky, které daruje například do kladenské nemocnice. Znovu se tak ukázalo, že Lucie má srdce na správném místě. A ocenili to i fanoušci.

„Lucinko, Vy máte tak krásné velké srdce, jako je Váš úsměv, kterým vždy potěšíte duši člověka... Přeji Vám hodně zdraví…,“ vzkázala jí jedna z uživatel.

Lucie Bílá

Další žasli nad tím, jak to Lucie může zvládat: „Neuvěřitelné, že máte na to ještě po tolika dnech energii.“

Tato známá česká zpěvačka byla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě ve 21 letech. V březnu roku 1995 se jí ve vztahu s producentem a divadelníkem narodil jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár spolu stále žije. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.