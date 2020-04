Simona Krainová na karanténě a bez žádného make-upu svým vzhledem inspirovala fanoušky. Foto

Krainová přidala fotku v černé mikině a bez make-upu. Ke svému novému příspěvku Krainová uvedla, že uběhla 10,3km.

Fanoušci uvedli, že se také snaží v karanténě cvičit každý den, ale moc to nejde. Upozornili také na to, jak krásně celebrita vypadá bez make-upu.

Několika sledujícím se natolik líbila mikina, že půlka otázek byla o tom, kde ji koupila.

Před několika dny se na instagramovém účtu Simony Krainové objevilo video, na kterém dotyčná svým fanouškům ukazuje, jak tráví dny v karanténě.

„I v karanténě jedeme bomby. A ano, vidíte správně, to za mnou JE sníh,“ napsala ke krátkému videu.

Na záběrech je Simona se svým trenérem. Na první pohled nejde o nic neobvyklého, ale v době karantény to mnohé značně pobouřilo. A odrazilo se to i v komentářích.

„K tomu snad ani nemá cenu se vyjadřovat, ale – prostě nařízení vlády, ať si o tom vaše hlava myslí cokoli, je nařízení vlády…,“ stálo v jednom z komentářů.

Další poukazovali na to, že Simona káže vodu, pije víno. Naráželi tak na to, co modelka kladla na srdce ostatním před několika dny. „X dní zpět příspěvek, jak se má každý nad sebou zamyslet, a pak tohle. Pane Bože,“ hořekovali další.„A to se v karanténě může, aby k Vám docházel trenér?“ zajímali se někteří a další podotýkali: „Simona má svého osobního karanténního sparing partnera a že mě to zase nepřekvapuje.“A ani další příspěvky nezněly zrovna mírumilovně: „Tohle fakt nechápu, taková tupost.“

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.