„V tom jsme velcí!“ Lucie Bílá ohromila srdcem z pěti tisíc roušek

Jako odpověď ji sledující posílají fotky svých vlastně vyrobených roušek. Ohlas na to byl opravdu obrovský, Bílá už dostala přes pět tisíc fotek s rouškami, ze kterých udělala koláž ve formě srdce.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lucie Bílá (@luciebila) 5 Апр 2020 в 7:40 PDT

„Do této chvíle mi přišlo neuvěřitelných 5 tisíc fotografií vašich roušek. Z celého srdce za ně děkuji. Hlavně děkuji za moře lásky, které jsem si díky tomu mohla uvědomit …“ uvedla.

Bílá také poznamenala, že si moc váží toho, jak si navzájem všichni pomáhají, jak myslí i na druhé, jak celé dny a noci šíjí desítky roušek pro nemocnice, sousedy, pro celé své okolí. Jak nás všechny situace drží daleko od sebe a o to podle ní jsme si teď více blíž.

Dodala také, že jsme malinká země, ale situace ukázala, jak umíme držet při sobě a v tom jsme velcí.

Fanoušci ji poděkovali za příjemná slova a uvedli, že právě ona je inspiruje k takovému chování.„Byla jste naší inspirací k šití roušek,“ uvedla jedna ze sledujících.

Bílá sama pokračuje v šití roušek a pomáhá tam, kde je to potřeba. Lucie je sice zpěvačka, ale její původní profese je jiná. Je totiž vyučená švadlena.

Již na začátku měsíce se s chutí pustila do šití látkových roušek, a to poté, co v Česku tyto ochranné pomůcky začaly žalostně chybět. Dnes se však někteří i přes dodávky z Číny potýkají stále s jejich nedostatkem, a tak zpěvačka šije dál.

Bílá byla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě ve 21 letech. V březnu roku 1995 se jí ve vztahu s producentem a divadelníkem narodil jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár spolu stále žije. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.